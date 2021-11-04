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    • Yaşam
    • 05.11.2021 01:00
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    • 05.11.2021 09:10
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    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan yeni evli kadın öldü

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir ay önce evlenen İlknur Gökay Tuncel yürüyerek evine giderken, önceden tanıdığı Selçuk G.'nin (44) bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra kendisini de yaralayan Selçuk G.'nin tedavi altına alındığı belirtildi. Haberin detayları...

    AA
    DHA

        İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Tuncel, hayatını kayberken, yaralı saldırgan Selçuk G. ise müdahale sonrası Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Devlet Hastanesine giderek Tuncel'in yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

        Gerenli, gazetecilere, acılarının çok büyük olduğunu söyledi.

        "GENCECİK BİR KADIN ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZI HUNHARCA BİR ŞEKİLDE KAYBETTİK"

        Gencecik dünya tatlısı çalışma arkadaşlarını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını vurgulayan Gerenli, şöyle devam etti:

        "Kelimelerin anlamını yitirdiği bir zamandayız, şu an. Çok sevdiğimiz dünya iyisi, gencecik bir kadın çalışma arkadaşımızı maalesef hunharca bir şekilde kaybettik, cinayetle. Artık bu cinayetler son bulsun. Toplumsal buhran bir an önce sona ersin ve hem kentimde hem ülkemde bu cinayetlerin sonunu mutlaka getirelim ne gerekiyorsa hep beraber yapmamız gerekiyor. Neşe dolu dünya iyisi bir insandı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzde çalışıyordu. Her bir insana yardım yaptığında, destek olduğunda gözlerinin içi gülerdi. Çok değerli bir çalışma arkadaşlarımızı kaybettik."

        Tuncel'in 19 yıldır belediyede görev yaptığı ve bir yıl önce evlendiği belirtildi.

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