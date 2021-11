Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan yeni evli kadın öldü

Gerenli, gazetecilere, acılarının çok büyük olduğunu söyledi.

"GENCECİK BİR KADIN ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZI HUNHARCA BİR ŞEKİLDE KAYBETTİK"

Gencecik dünya tatlısı çalışma arkadaşlarını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını vurgulayan Gerenli, şöyle devam etti:

"Kelimelerin anlamını yitirdiği bir zamandayız, şu an. Çok sevdiğimiz dünya iyisi, gencecik bir kadın çalışma arkadaşımızı maalesef hunharca bir şekilde kaybettik, cinayetle. Artık bu cinayetler son bulsun. Toplumsal buhran bir an önce sona ersin ve hem kentimde hem ülkemde bu cinayetlerin sonunu mutlaka getirelim ne gerekiyorsa hep beraber yapmamız gerekiyor. Neşe dolu dünya iyisi bir insandı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzde çalışıyordu. Her bir insana yardım yaptığında, destek olduğunda gözlerinin içi gülerdi. Çok değerli bir çalışma arkadaşlarımızı kaybettik."