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    • Yaşam
    • 28.10.2021 21:37
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    • 28.10.2021 22:00
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    Son dakika: Kreşlerde karantina süresi kaç gün olarak uygulanıyor? Öğrencilerle ilgili flaş PCR testi açıklaması

    Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen karantina süreleriyle ilgili Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre vaka ve temaslıların karantina süreleriyle ilk ve orta öğretimdeki öğrencilerin karantina süreleri güncellendi. Kreşlerde temaslıların karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü ancak 14 gün süreyle semptom takibi yapılacağı da bildirildi.

    Karantina süresi kaç gün olarak uygulanıyor?

    Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, "Toplumda karantina süresinin 10 gün olması, okullarda (ilk, orta ve lise) ise 5. günde PCR negatif çıkması halinde karantinanın sonlandırılabileceği hükmü yer almıştır" açıklamasında bulundu.

    Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kreşlerde temaslı durumunda karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü yönünde yeni haberlerin basında yer almasına bağlı olarak kamuoyunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla açıklama ihtiyacı doğmuştur. Daha önce Bilim Kurulumuzun görüşü doğrultusunda aşılı olmayan kişilerin temaslı olması durumunda karantina süresinin 10 güne düşürülmesi, ancak 14 gün süreyle semptom takibi yapılması kararı alınmıştır. Temaslı Takibi ve Salgın Yönetimi Rehberi bu şekilde güncellenmiştir. Buna göre genel toplumda karantina süresinin 10 gün olması, okullarda (ilk orta ve lise) ise 5. günde PCR negatif çıkması halinde karantinanın sonlandırılabileceği hükmü yer almıştır. 4 Ekim 2021 tarihinden itibaren sağlık veri tabanımızda bu şekilde işlem yapılmaktadır. Genel toplum ile ilk ve orta öğretim öğrencileri dışında farklı uygulamaya işaret eden ilave bir hüküm bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Kreşlerde karantina süresi kaç gün olarak uygulanıyor? Öğrencilerle ilgili flaş PCR testi açıklaması
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