İstanbul'da korkunç kaza! Karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı

Edinilen bilgiye göre, 50 yaşlarındaki bir kadına, yolun karşısına geçmek istediği Merter istikametine giden Serkan E., idaresindeki 34 DZE 099 plakalı Toyota markalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı. Bu sırada yoldan geçen bir doktor yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.