Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.10.2021 16:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2021 16:56
    ABONE OL

    İstanbul'da korkunç kaza! Karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı

    İstanbul Bahçelievler'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadına yoldan geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı.

    Korkunç kaza! Kadına çarptı olay yerinden kaçtı

    Bahçelievler'de, yolun karşısına geçen geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı.

    Kaza, Bahçelievler Yayla Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, 50 yaşlarındaki bir kadına, yolun karşısına geçmek istediği Merter istikametine giden Serkan E., idaresindeki 34 DZE 099 plakalı Toyota markalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı. Bu sırada yoldan geçen bir doktor yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.



    Vatandaşlar başka kaza olmaması için yolda önlem almaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



        Kazayı anlatan görgü tanığı Sinan Engin isimli vatandaş, "Bayan karşıdan karşıya geçerken araç çarptı. Duramadı, sağ köşesinden vurdu. Arabanın sağ tarafındaki köşesine vurdu kadın, araç duramadı. Araç seyir halindeydi, normal süratle gidiyordu. Tam köşeden vurdu, sert bölgeye geldi. Kadının durumu ağırdı." şeklinde konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meteoroloji’den 33 ile uyarı! Kar geliyor!
        Haberler Yaşam İstanbul'da korkunç kaza! Karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı
            SON DAKİKA