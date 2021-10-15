CHP'li İBB'de skandallar bitmiyor! Metroyu satışa çıkarmak istediler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) skandallarla gündem olmaya devam ediyor. Hizmetten çok hizmetin 'pr'ını yapan belediye vatandaşları çileden çıkarmış durumda. Son skandal ise Ataşehir'den geldi.
İBB yönetimi yeşil alan ve parklardan sonra metro istasyonunu da satışa çıkarmak için meclisten yetki istedi. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde yapılan İBB Meclisi 3'üncü oturumunda, mülkiyeti İBB'de alan taşınmazların satışına ilişkin izin talep edildi. Satışı istenen taşınmazlardan biri olan Ataşehir Barbaros mahallesi'ndeki 776 Ada 6-7-8-9-20-22 parseller oldu.
Sabah'ın haberine ger, İBB Emlak Müdürlüğü'nün başkanlık makamına satış izni verilmesini talep ettiği söz konusu alana ilişkin Hukuk ve Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu yaptığı incelemede taşınmazın metro istasyonu olduğu ve park ve belediye hizmet alanında kaldığını tespit etti. Komisyon yaptığı değerlendirmede satışın reddine karar verdi.
DEVAM EDEN İNŞAAT VAR
Konuya ilişkin konuşan AK Parti Meclis üyesi Mustafa Naim Yağcı, "yaklaşım 30 bin megtrekare alana sahip bir yerin satışı isteniyor. Ancak bu yerin üstünde metro durağı inşaatı devam ediyor. Burada 1 yıl önce 5 binlik planları geçirmiştik. Planlarda buranın ayrıca, otopark, park ve belediye hizmetleri alanında kaldığı görülüyor. Buranın mülkiyeti İBB'de gidip bu yeri görüp keşfedebilir, diğer taraftan planlar belediyenin elinde buradan tetkik edebilir. Üzerinde metro inşaatı devam eden yeri neden satışa çıkartıyorsunuz?" dedi.