CHP'li İBB'de skandallar bitmiyor! Metroyu satışa çıkarmak istediler





CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise "Buranın plan notunda turizm, ticaret, metro ve yol alanı işlenmiş 28 bin 632 metrekarelik bir alan. Orada bir metro inşaatı da var. bu konuda hassasiyetimiz AK Parti ile aynı bizim açımızdan da uygun olmayan bir satış talebi olarak değerlendiriyoruz. Her ne kadar idarenin böyle bir satışa ihtiyacı olsa bile bizim açımızdan da uygun bir satış talebi değildir" diye konuştu.

Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar da "İBB yönetimi gönderdiği talepte buranın imar durumunu turizm, ticaret, metro ve yol alanı olduğunu belirtmiş ancak biz kurum ciddiyetiyle konuya bakınca buranın imar durumunun metro istasyonu, park, belediye hizmet alanı, otopark olduğunu görüyoruz. Teklif zaten doğru değil, kendileri 'sehven' gönderildiğini söylüyor. 28 bin metrekarelik bir taşınmazın satış izni 'sehven' nasıl gönderilir? Belediye kimlere emanet, 28 bin metrekarelik bir taşınmazın ne amaçla kullanıldığını, imar durumunu hiçbir şeyi görmüyorlar. Sadece satma niyetiyle hemen getiriyorlar buraya. Eğer biz kurumun verdiği resmi bilgiye itibar etmiş olsak bu taşınmaz gitmişti. Büyük bir facia gerçekleşmiş olacaktı. AK Partili Hukuk Komisyonu üyeleri olarak ekstra araştırmalarımızda biz bunu bulduk. Halbuki biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği resmi evraka güvenmek isteriz. Ancak güvenebileceğimiz bir evrak bize gelmiyor maalesef. Geçen ay Eyüpsultan Barış Manço Parkı'nı, Zeytinburnu Kazlıçeşme'de üzerinde 30 yıllık çam ağaçlarının olduğu vatandaşa yürüyüş yolu olan yeri az daha sehven satacaktık. Nereye kadar gidecek bu sehven satışlar? Belediye de sehven mi yönetiyor belediyeyi anlayamıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Yapılan karşılıklı müzakereler sonrasında satış talebi oybirliği ile reddedildi.