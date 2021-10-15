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    • Yaşam
    • 15.10.2021 13:55
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    • 15.10.2021 14:01
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    Bu kaçıncı arıza? Metrobüs yolunda tehlikeli yürüyüş

    CHP'li İstanbul belediyesinden gün geçmiyor ki skandal görüntüler gelmesin. Sürekli metro, metrobüs ve tramvay arızaları vatandaşları çileden çıkarmaya devam ediyor. Son olarak metrobüs arızası Topkapı'da yaşandı. Vatandaşlar Topkapı’dan Cevizlibağ istasyonuna kadar hat üzerinde yürüdü. İşte o anlar...

    Bu kaçıncı arıza? Metrobüs yolunda tehlikeli yürüyüş

    İstanbul'da metrobüs arazılarına bir yenisi eklendi. Dün akşam saatlerinde Topkapı istasyonundan Cevizlibağ durağına hareket eden metrobüs yarı yolda arızalanınca yolcular kalan yolu yürüyerek katetti.

    BİR GÜN DE ARIZALANMASIN

    Metrobüs güzargahındaki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Görüntüler de yolcuların yol üzerinde toplu halde yürüdükleri anlar izleniyor.

    Bu kaçıncı arıza? Metrobüs yolunda tehlikeli yürüyüş

    TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ

    Metrobüs hattındaki bu yolculuğu başka araçtaki yolcular kaydetti. Görüntülerin sonunda arızalanan metrobüs de görülüyor.

        2019'dan bu yana kayda değer hiçbir proje yapmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, İETT araçlarının bakım ve onarımında da sınıfta kaldı. Her geçen gün yolda kalan otobüs haberleriyle gündeme gelen İETT'nin bu sefer de yolda kalan metrobüsü vatandaşı isyan ettirdi.

        Üst üste meydana gelen ulaşımdaki bu aksamalar, otobüslere zamanında ve yeteri düzeyde bakım ve onarımın yapılmadığını gözler önüne sererken CHP'li İBB'nin de işbilmezliğini ortaya koydu.

        TIKIR TIKIR İŞLEYEN SİSTEM ÇÖKTÜ

        AK Parti, İBB'yi yönettiği dönemde İstanbul ulaşımının bugününe değil geleceğine yatırım yapmıştı. Şehir metro, metrobüs, otobüs ağlarıyla örülmüş ulaşımda toplu taşıma kaynaklı aksamaların önüne geçilmişti.
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