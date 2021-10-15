2019'dan bu yana kayda değer hiçbir proje yapmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, İETT araçlarının bakım ve onarımında da sınıfta kaldı. Her geçen gün yolda kalan otobüs haberleriyle gündeme gelen İETT'nin bu sefer de yolda kalan metrobüsü vatandaşı isyan ettirdi.