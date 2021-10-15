İstanbul'da metrobüs arazılarına bir yenisi eklendi. Dün akşam saatlerinde Topkapı istasyonundan Cevizlibağ durağına hareket eden metrobüs yarı yolda arızalanınca yolcular kalan yolu yürüyerek katetti.
BİR GÜN DE ARIZALANMASIN
Metrobüs güzargahındaki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Görüntüler de yolcuların yol üzerinde toplu halde yürüdükleri anlar izleniyor.
TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ
Metrobüs hattındaki bu yolculuğu başka araçtaki yolcular kaydetti. Görüntülerin sonunda arızalanan metrobüs de görülüyor.