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    • Yaşam
    • 15.10.2021 12:37
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    • 15.10.2021 12:46
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    SON DAKİKA! Bursa'da organize sanayi bölgesinde yangın! Çok sayıda ekip bölgede

    Son dakika haberine göre Bursa'nın Kestel ilçesinde Organize Sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

    Organize sanayi bölgesinde yangın! Ekipler bölgede

    Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı. Kestel'deki tekstil fabrikasında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek, fabrikayı sardı. Binadan yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Bursa'da organize sanayi bölgesinde yangın! Çok sayıda ekip bölgede
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