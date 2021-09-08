İETT otobüslerinden sonra tramvay da bozuldu! Vatandaşlar yine çile çekti

CHP'li İBB'nin işbilmezliği her gün yeni bir boyut kazanıyor. 2019'dan bu yana yönetime Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığındaki İBB, elle tutulur bir proje yapmazken hükümetin tıkır tıkır ileyen sistemini de bozdu.

Umursamaz bir yönetim tavrı sergileyip belediyecilikten uzak işlere imza atan CHP'li İBB yönetimi, İETT araçlarının bakım ve onarımında da sınıfta kaldı.