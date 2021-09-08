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    • 08.09.2021 12:30
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    İETT otobüslerinden sonra tramvay da bozuldu! Vatandaşlar yine çile çekti

    CHP yönetimindeki İBB'de gün geçmiyor ki bir vukuat olmasın. İETT araçlarının bakım ve onarımında her gün sıkıntı yaşanırken vatandaşlar deliye dönmüş durumda. Daha önce bozulan otobüsleri elleriyle iten vatandaşlar şimdi de tramvay sorunuyla karşılaştı. İstanbul'un Aksaray ilçesinde yaşanan tramvay kazası sonrası yolcular zor anlar yaşadı. Bölgeden gelen fotoğraf ise Hindistan'da binlerce kişinin izdiham içinde toplu taşıma kullandığı anları hatırlattı.

    İETT otobüslerinden sonra tramvay da bozuldu!

    CHP'li İBB'nin işbilmezliği her gün yeni bir boyut kazanıyor. 2019'dan bu yana yönetime Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığındaki İBB, elle tutulur bir proje yapmazken hükümetin tıkır tıkır ileyen sistemini de bozdu.

    Umursamaz bir yönetim tavrı sergileyip belediyecilikten uzak işlere imza atan CHP'li İBB yönetimi, İETT araçlarının bakım ve onarımında da sınıfta kaldı.

    CHP HEP AYNI

    İstanbul'da son dönemde arızalanarak yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen İETT otobüsleri CHP'li İBB'nin işbilmezliğini ortaya koydu.

    Geçtiğimiz günlerde yolda kalan İETT otobüslerini vatandaşlar itmiş, kameralara yansıyan bu görüntüler büyük tepki çekmişti.

    İŞ YOK LAF ÇOK

    Bu gelişmelerin akabinde İstanbul'un farklı noktalarında İETT'ye ait arıza yapmış otobüslerin başıboş şekilde beklediği görülmüştü.

    HİNDİSTAN MİSALİ

    Bugün de yeni bir vukuat Aksaray'da yaşandı. İstanbul Aksaray'da yaşanan tramvay kazası sonrası istasyonları dolduran yolcular yine çile çekti. Vatandaşların çektiği fotoğraf ise Hindistan'da binlerce kişinin toplu taşıma kullandığı izdiham içindeki anları anımsattı.

    İMAMOĞLU'NDAN ŞOFÖRLERE TEHDİT
    CHP'li İBB'nin rezalet sonrası bakımsızlık yüzünden otobüsleri arızalanan şoförleri de işten atmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla arızalanan otobüslerin vatandaşlar tarafından itilmesi yasaklandı.



        Şoförlere gönderilen yazıya göre otobüsün vatandaş tarafından itilmesine müsaade eden şoförün işine son verileceği açıklandı.

        TIKIR TIKIR İŞLEYEN SİSTEM ÇÖKTÜ

        AK Parti, İBB'yi yönettiği dönemde İstanbul ulaşımının bugününe değil geleceğine yatırım yapmıştı. Şehir metro, metrobüs, otobüs ağlarıyla örülmüş ulaşımda toplu taşıma kaynaklı aksamaların önüne geçilmişti.



        İmamoğlu başkanlığındaki CHP yönetimi ise tıkır tıkır işleyen sistemi devam ettirememekle kalmayıp, yolcuların güvenliğini de hiçe saydı.
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