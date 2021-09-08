İETT otobüslerinden sonra tramvay da bozuldu! Vatandaşlar yine çile çekti

CHP'li İBB'nin işbilmezliği her gün yeni bir boyut kazanıyor. 2019'dan bu yana yönetime Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığındaki İBB, elle tutulur bir proje yapmazken hükümetin tıkır tıkır ileyen sistemini de bozdu.
Umursamaz bir yönetim tavrı sergileyip belediyecilikten uzak işlere imza atan CHP'li İBB yönetimi, İETT araçlarının bakım ve onarımında da sınıfta kaldı.
CHP HEP AYNI
İstanbul'da son dönemde arızalanarak yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen İETT otobüsleri CHP'li İBB'nin işbilmezliğini ortaya koydu.
Geçtiğimiz günlerde yolda kalan İETT otobüslerini vatandaşlar itmiş, kameralara yansıyan bu görüntüler büyük tepki çekmişti.
İŞ YOK LAF ÇOK
Bu gelişmelerin akabinde İstanbul'un farklı noktalarında İETT'ye ait arıza yapmış otobüslerin başıboş şekilde beklediği görülmüştü.
HİNDİSTAN MİSALİ
Bugün de yeni bir vukuat Aksaray'da yaşandı. İstanbul Aksaray'da yaşanan tramvay kazası sonrası istasyonları dolduran yolcular yine çile çekti. Vatandaşların çektiği fotoğraf ise Hindistan'da binlerce kişinin toplu taşıma kullandığı izdiham içindeki anları anımsattı.
İMAMOĞLU'NDAN ŞOFÖRLERE TEHDİT
CHP'li İBB'nin rezalet sonrası bakımsızlık yüzünden otobüsleri arızalanan şoförleri de işten atmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla arızalanan otobüslerin vatandaşlar tarafından itilmesi yasaklandı.