Bu kaçıncı arıza? Halıcıoğlu'nda bir metrobüs daha yolda kaldı: İşte yandaşa ihalenin sonucu

Göreve geldikleri 2019'dan bu yana İstanbullunun yararına hiçbir işe imza atmayan ve İETT araçlarının bakım ve onarımında sınıfta kalan CHP'li İBB'ye ait otobüsler, vatandaşı canından bezdirdi.

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