Bu kaçıncı arıza? Halıcıoğlu'nda bir metrobüs daha yolda kaldı: İşte yandaşa ihalenin sonucu

Göreve geldikleri 2019'dan bu yana İstanbullunun yararına hiçbir işe imza atmayan ve İETT araçlarının bakım ve onarımında sınıfta kalan CHP'li İBB'ye ait otobüsler, vatandaşı canından bezdirdi.
HER GÜN YENİ BİR ARIZA
Bir yandan otobüslerin bakım ve onarımının tam yapılmadığını düşünen megakentin sakinleri, diğer yandan da arızalı metrobüslerle uğraşmaya başladı.
METROBÜS ARIZA YAPTI
Görüntüler Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda kayda alındı. Günlük milyonlarca kişiyi taşıyan metrobüslerden biri, arıza yaptı ve çift yönlü olan yolda kenara çekildi.