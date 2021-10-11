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    • Yaşam
    • 11.10.2021 08:53
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    • 11.10.2021 09:10
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    Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayet davasında flaş gelişme! Savcılık HTS kayıtlarını istedi

    Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının, 19 Eylül'de trafikte yol verme tartışmasından cinayete uzanan kavgasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, silah ve bıçakların kullanıldığı ve 1 kişi hayatını kaybedip 4 kişinin yaralandığı olayda, Öztürk'ün de aralarında bulunduğu şüphelilerin HTS kayıtlarını istedi.

    Sezer Öztürk davasında savcılıktan flaş talep

    İstanbul Sancaktepe'de 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Halil İbrahim Scholten (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla mangala gittiği esnada olay yerine gelen eski futbolcu Sezer Öztürk'le arkadaşları arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.


    Tartışmanın alevlenmesiyle lüks otomobilinden ateş açan Öztürk olay yerinden uzaklaştı. Silahların konuştuğu kavga sonucu Halil İbrahim Scholten hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

    ESKİ FUTBOLCU VE YAKINLARI ŞÜPHELİ OLDU
    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında eski futbolcu Sezer Öztürk'ün yanında Ö.G. ve A.M.'nin de olduğu, bu iki ismin de Öztürk'le birlikte hareket ettiği anlaşıldı. Öztürk ve arkadaşı Ö.G. firar ederken olaydan bir gün sonra Öztürk'ün şoförü olduğu anlaşılan A.M. teslim oldu. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Sezer Öztürk'ün şoförü, olay günü orada olmadığını, eski futbolcunun oğlunun kendisini arayarak kavga ettiğini söylediğini ve kendi aracıyla olay yerine giderken jandarmayı görünce geri döndüğünü söyledi.


    Suçlamayı kabul etmedi. Ancak gerçek farklıydı. Hakimlik bu savunmaya itibar etmedi ve evden olay yerine gittiğine yönelik beyanını dikkate aldı.

    HTS KAYITLARI İSTENDİ
    Öte yandan soruşturma kapsamında olayın ardından kayıplara karışan Sezer Öztürk ve Ö.G. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı.

        Sabah'ta yer alan habere göre, savcılık çelişkileri gidermek için şüphelilerin telefonları aracılığıyla yaptıkları görüşmelerin arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsayan HTS kayıtlarını istedi. İstenen kayıtların olay yerinde kaç kişi olduğu, kimlerin kimlerle iletişimde kaldığı gibi soruları, dolayısıyla dosyayı da aydınlatması bekleniyor.


        2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
        Halil İbrahim Scholten'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi raporunun da beklendiği soruşturma kapsamında Sezer Öztürk ve olaya karıştığı belirlenen arkadaşı Ö.G.'nin de yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

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        Haberler Yaşam Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayet davasında flaş gelişme! Savcılık HTS kayıtlarını istedi
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