Sezer Öztürk'ün dehşet saçtığı anlar dünya basınında! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymişti...
Son dakika haberine göre bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Sezer Öztürk'ün dün ortaya çıkan görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Öztürk'ün trafikte tartıştığı kişilerin üzerine kurşun yağdırdığı anlar dünya basınında da gündem oldu. Bir kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası Sezer Öztürk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Eski futbolcu her yerde aranıyor.
SEZER ÖZTÜRK DÜNYA BASININDA
Bir dönem Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Sezer Öztürk dün İstanbul'da dehşet saçtı. Trafikte tartıştığı kişilere ateş ederek bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranıyor.
Öztürk için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Dünya basını da Öztürk'ün dehşet saçtığı o anları manşetlere taşıdı. Sezer Öztürk'ün sabıka dosyası ise oldukça kabarık.
ADI CİNAYETE KARIŞTI
Eski futbolcu Sezer Öztürk, bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranıyor. Bir dönem Manisaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'de oynayan eski futbolcu Sezer Öztürk'ün adı cinayete karıştı.
ATEŞ AÇTI
Şile'de 19 Eylül günü yaşanan olayda iddiaya göre, Sezer Öztürk aracını yolun kenarına park eden 24 yaşındaki Halil İbrahim Scholten ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Öztürk'ün aracından Scholten ve ailesinin üzerine ateş açıldı.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken Sezer Öztürk ve yanında bulunan Ö.G. isimli kişi kayıplara karıştı, yine bu kişilerin yanında olan A.M. ise savcılığa teslim oldu. Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim Scholten hayatını kaybetti. Yaralanan aileden 4 kişi tedavi altına alındı. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sezer Öztürk, hakkında "kasten öldürme" suçundan yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.
ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Olaydan bir gün sonra 20 Eylül'de teslim olan Abdullah M.'nin savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylerken "Halil İbrahim Scholten isimli şahsın öldürülmesi olayıyla ilgili herhangi bir ilgim yoktur. Ben Sezer Öztürk'ü 7 yıldır özel şoförlüğünü yapıyor olmam nedeniyle tanırım. Olay esnasında orada değildim. Olay tarihinde tam emin olmamakla birlikte saat 17.00 sularında Sezer Öztürk'ün oğlu olan İsmail Öztürk tarafından arandım. Babası Sezer Öztürk'ün tanımadığımız birileriyle kavga ettiğini söyledi. Ben de Sezer Öztürk'ün Paşaköy'de bulunan evine gitmek için kendime ait olan araçla yola çıktım. Giderken yolda jandarma ekiplerini gördüm ve tekrardan ikametime geri döndüm" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.