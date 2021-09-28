Sezer Öztürk’ün dehşet saçtığı anlar dünya basınında! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta forma giymişti...

SEZER ÖZTÜRK DÜNYA BASININDA

Bir dönem Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Sezer Öztürk dün İstanbul'da dehşet saçtı. Trafikte tartıştığı kişilere ateş ederek bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranıyor.

Öztürk için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Dünya basını da Öztürk'ün dehşet saçtığı o anları manşetlere taşıdı. Sezer Öztürk'ün sabıka dosyası ise oldukça kabarık.