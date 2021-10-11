Rebiülevvel ayı ne zaman 2021? Rebiülevvel ayı fazileti nedir? Rebiülevvel ayı ibadetleri neler, hangi dualar okunur? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu.
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN 2021?
Rebiülevvel ayı 7 Ekim 2021 Perşembe günü idrak edilmeye başlanacak. Rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak edilecek. Rebiülevvel ayı bu yıl 5 Kasım tarihinde sona erecek.
REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?
Rebiülevvel ayının 12. gecesinde âlemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, peygamberler peygamberi, seyyidel evvelin vel ahirin, hatemen nebiyyin vel mürselin olan Peygamber (s.a.v) Efendimiz doğmuştur. Bu önemli ayda dualar edilir, namaz ibadeti yerine getirilir.