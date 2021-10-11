Selçuk Ecza’nın mirasçıları arasındaki iki milyar dolarlık kavga büyüyor

2 milyar dolarlık miras kavgasında Selçuk Ecza Holding ile holdinge bağlı 6 şirkette yönetim kurulu başkanlığı yapan Mustafa Sonay Gürgen hakkında yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında, finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük, güveni kötüye kullanma ve şirket hakkında yanlış bilgi vermek ya da genel kurula sunulan raporlarda gerçeğe aykırı bilgi vermek suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu dilekçesinde 6 yıl önce vefat eden Ahmet Keleşoğlu'nun mirasçıları arasında Gürgen'in veraset ilamına göre mirasçı olmadığı, vasisi olduğu merhum Keleşoğlu'nun kısıtlı demans hastası eşi Nezahat Keleşoğlu adına verdiği veraset ve intikal vergisi beyannamesinde holdingin en önemli iki şirketindeki hisselerini göstermediği iddia edildi.
Gürgen'in ayrıca diğer mirasçılar aleyhine açtığı alacak davasında ise paylaşılacak mallar listesine bu iki şirketteki Nezahat Keleşoğlu'nun hisselerini bildirmediği ve Keleşoğlu'nun hisselerini gizlediği öne sürüldü. Dilekçede, "Mustafa Sonay Gürgen, vasilik görevini kötüye kullanmanın yanı sıra kanuna aykırı olarak şirket raporlarında yanlış, yanıltıcı bilgi vererek şirketin genel kurulunu ve kamuoyunu yanıltmış, diğer mirasçıların genel kurulda temsil haklarını ihlal etmiş ve alacakları kar paylarından mahrum kalmalarına yol açmıştır" denildi.
2 MİLYAR DOLARLIK MİRAS KAVGASI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan müştekiler Emirhan Arıcı, Oğuzhan Arıcı ve Nuran Arıcı'nın avukatı Mustafa Demirbağ'nın iddiasına göre Türkiye'de yaklaşık 19 bin eczaneye ilaç dağıtan Selçuk Ecza Holding'in kurucusu Ahmet Keleşoğlu 14 Ocak 2015 günü vefat etti. Merhum Keleşoğlu'nun vefatından iki ay sonra İstanbul Anadolu 19.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin mirasçılık belgesindeki kararıyla mirasçı olarak geriye eşi Nezahat Keleşoğlu ve ikinci zümre mirasçıları olan Emirhan Arıcı, Oğuzhan Arıcı ve Nuran Arıcı'yla birlikte kardeş, kardeş çocukları ve kardeş torunları kaldı. İddiaya göre Mustafa Sonay Gürgen bu mahkemeden alınan veraset ilamına göre mirasçı değildi.