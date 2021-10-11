Selçuk Ecza’nın mirasçıları arasındaki iki milyar dolarlık kavga büyüyor



Mustafa Sonay Gürgen mirasçı teyzesi Nezahat Keleşoğlu'nun sürekli demans hastalığını ileri sürerek vasi talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesi de 6 yıl önce Mustafa Sonay Gürgen'in Nezahat Keleşoğlu'na vasi olarak atanmasına karar verdi. Vasi olarak atanan Mustafa Sonay Gürgen de daha sonra diğer mirasçılar aleyhine İstanbul Anadolu 6. Aile Mahkemesi'nde alacak davası açtı. Gürgen açtığı bu davada kısıtlı teyzesinin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik olduğunu iddia etti. Ancak suç duyurusu dilekçesine göre merhum Ahmet Keleşoğlu vefat ettiğinde geriye büyük bir mal varlığını miras olarak bıraktı.



Gürgen de miras olarak kalan şirketlerde, holdingde ve Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu adına kurulan vakıfta yönetim kurulu başkanlığı yapmaya başladı. Kendisini vasi tayin ettiren Mustafa Sonay Gürgen, holdingin tüm mal varlığını yönetme gücünü ele geçirdi. Şirketlerin genel kurullarında çoğunlukla söz sahibi olması nedeniyle genel kurullarda istediği kararı çıkarma yetkisine sahip oldu. Durum böyle olunca Mustafa Sonay Gürgen ile diğer mirasçılar arasında hukuki ihtilaflar da başlamış oldu.



92 YAŞINDAKİ TEYZESİNİN HİSSELERİNİ GİZLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Mustafa Sonay Gürgen'in teyzesi Nezahat Keleşoğlu'na ve kendilerine zarar verdiklerini öne süren diğer mirasçılar, Gürgen'in vasilik görevinin sona erdirilmesi ya da holdinge kayyum atanması için dava açtılar. Bu arada diğer mirasçılar yaptıkları araştırmalarda Mustafa Sonay Gürgen'in kısıtlı teyzesi adına vermiş olduğu veraset ve intikal vergisi beyannamesinde Selçuk Ecza Holding'in en önemli iki şirketi olan Selçuk Ecza Deposu AŞ ve As Ecza Deposu şirketinde teyzesinin hisselerini göstermediklerini tespit ettiler.