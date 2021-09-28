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    • Yaşam
    • 28.09.2021 20:45
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    • 28.09.2021 21:01
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    Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün trafikte karıştığı cinayet olayında yeni görüntüleri ortaya çıktı! "Abime nasıl kıydınız"

    Son dakika haberleri... Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanındakilerin karıştığı yol verme kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olaydan sonra 1 kişi tuklanırken Sezer Öztürk hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı...

    Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

    Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanındakilerin karıştığı yol verme kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

    İstanbul Sancaktepe'de 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Halil İbrahim Scholten (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy mevkine mangal yapmaya geldi.

    SEZER ATEŞ AÇTI
    Grubun mangal yaptığı sırada yabancı plakalı araçla gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için yol istedi. Halil İbrahim Scholten, yol vermek istediği sırada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavga sonrası lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

        1 ÖLÜ 4 YARALI
        Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim hayatını kaybederken Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı.

        ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
        Yapılan araştırmalar sonucunda diğer şüpheliler olan Ö.G. ve A.M.'nin de meydana gelen olayda şüpheli Sezer Öztürk'le birlikte hareket ettiği anlaşıldı.

        Şüpheli A.M.'nin 20 Eylül günü kendiliğinden gelerek teslim olduğu ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınarak tutuklama istemiyle çıkartıldığı İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verildiği öğrenildi. Sezer Öztürk için ise yakalama kararı çıkartıldı.

        CİNAYETİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
        Öte yandan yaşanan cinayet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. ATV Haber'e konuşan Halil İbrahim'in acılı ailesi, Sezer Öztürk'ün yakalanmasını isterken kız kardeşi de "Benim abime nasıl kıydı! Yapmayın demiş benim iki tane çocuğum var demiş... Nasıl kıydınız ona?" ifadeleriyle sitem etti.

        TUTUKLU ŞÜPHELİNİN İFADELERİ
        Öztürk'ün şoförlüğünü yapan ve tutuklanan şüpheli Abdullah M. ile olaya tanık olan Veli Ö.'nün savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Abdullah M. cinayet sırasında olay yerinde bulunmadığını öne sürdü.

            'OLAY ESNASINDA ORADA DEĞİLDİM'
            Olaydan bir gün sonra 20 Eylül'de teslim olan Abdullah M.'nin savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylerken "Halil İbrahim Scholten isimli şahsın öldürülmesi olayıyla ilgili herhangi bir ilgim yoktur. Ben Sezer Öztürk'ü 7 yıldır özel şoförlüğünü yapıyor olmam nedeniyle tanırım. Olay esnasında orada değildim. Olay tarihinde tam emin olmamakla birlikte saat 17.00 sularında Sezer Öztürk'ün oğlu olan İsmail Öztürk tarafından arandım. Babası Sezer Öztürk'ün tanımadığımız birileriyle kavga ettiğini söyledi. Ben de Sezer Öztürk'ün Paşaköy'de bulunan evine gitmek için kendime ait olan araçla yola çıktım. Giderken yolda jandarma ekiplerini gördüm ve tekrardan ikametime geri döndüm" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.



            Olay tarihinde Sezer Öztürk'ü görmediğini öne süren şüpheli Abdullah M. "Benim olaya herhangi bir iştirakim bulunmadığı gibi görgüye dayalı bilgim de bulunmamaktadır. Sezer Öztürk'ü telefonla aradım ancak kendisine ulaşamadım. Kendimi toplamak için biraz zaman geçirdim, ertesi gün kendi irademle jandarmaya teslim oldum" dedi.

            Savcılık, şüpheliyi "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüphelinin hakimlik sorgusunda da olay tarihinde evde olduğunu, telefon üzerine Öztürk'ün ne olduğunu anlamak için evine gittiğini ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Hakimlik de şüphelinin "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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            Haberler Yaşam Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün trafikte karıştığı cinayet olayında yeni görüntüleri ortaya çıktı! "Abime nasıl kıydınız"
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