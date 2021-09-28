Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün trafikte karıştığı cinayet olayında yeni görüntüleri ortaya çıktı! "Abime nasıl kıydınız"

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanındakilerin karıştığı yol verme kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
İstanbul Sancaktepe'de 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Halil İbrahim Scholten (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy mevkine mangal yapmaya geldi.
SEZER ATEŞ AÇTI
Grubun mangal yaptığı sırada yabancı plakalı araçla gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için yol istedi. Halil İbrahim Scholten, yol vermek istediği sırada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sonrası lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk ise hızla olay yerinden uzaklaştı.