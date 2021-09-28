Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün trafikte karıştığı cinayet olayında yeni görüntüleri ortaya çıktı! "Abime nasıl kıydınız"

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Yapılan araştırmalar sonucunda diğer şüpheliler olan Ö.G. ve A.M.'nin de meydana gelen olayda şüpheli Sezer Öztürk'le birlikte hareket ettiği anlaşıldı.

Şüpheli A.M.'nin 20 Eylül günü kendiliğinden gelerek teslim olduğu ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınarak tutuklama istemiyle çıkartıldığı İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verildiği öğrenildi. Sezer Öztürk için ise yakalama kararı çıkartıldı.