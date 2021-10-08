İşgalden yine CHP çıktı! CHP'li Ali Ercan Akpolat'ın ablasına dükkan kıyağı

İstanbul Büyükada'daki Şehir Hatları Vapur İskelesi'nde bulunan TÜGVA Adalar İlçesi Temsilciliği, İBB tarafından tahliye edilmek istendi. CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'sa temsilciliği 27 saat boyunca işgal etti! Hatta İBB zabıtasının vakfın eşyalarını hukuka aykırı olarak götürmesine destek verdi. Ancak iskeledeki skandalı TAKVİM deşifre etti!

Akpolat'ın ablası Gönül Dinler'in Alem Büfe adlı dükkanın sahibi olduğu belirlendi.

Aynı zamanda Maltepe Belediyesi'nde CHP'den Meclis Üyesi olan Gönül Dinler'in dükkanının ruhsatının olmadığı öğrenildi.

DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin, Dinler'in kira kontratı olmadan dükkan işlettiğini dile getirdi. "Ablası orada işgalci pozisyonunda" dedi.