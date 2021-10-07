TÜGVA Adalar İlçe Binası’nda ne oldu? İşte an an yaşananlar

TÜGVA Adalar İlçe Binamızda ne oldu? CHP'li siyasetçiler yanlarına aldıkları İBB zabıtasıyla binamızı bastılar. CHP'liler binayı tahliye edeceklerini söylediler. Arkadaşlarımız tahliye kararını sordu, gösteremediler. Bu görev zabıtanın işi mi? dediler zabıta şiddetine uğradılar.