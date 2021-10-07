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TÜGVA Adalar İlçe Binası’nda ne oldu? İşte an an yaşananlar

Son dakika haberleri... CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, kira sözleşmesi olmasına rağmen TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliğini işgal etti. İBB zabıtasının hukuksuz şekilde bastığı TÜGVA binasında 1 polis memuru yaralandı eşyalar adeta gasbedilir şekilde dışarıya taşındı. Türkiye'nin gözü bir anda Adalar'a çevrildi. Peki TÜGVA Adalar İlçe Binası'nda ne oldu? İşte an an yaşananlar

07.10.2021 13:21 - Son Güncelleme: 07.10.2021 13:28
TÜGVA Adalar İlçe Binası’nda ne oldu? İşte an an yaşananlar

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmeye kalkıştı.

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TÜGVA Adalar İlçe Binası’nda ne oldu? İşte an an yaşananlar

İBB zabıtasının hukuksuz şekilde bastığı TÜGVA binasında 1 polis memuru yaralandı eşyalar adeta gasbedilir şekilde dışarıya taşındı.

TÜGVA Adalar İlçe Binası’nda ne oldu? İşte an an yaşananlar

TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atilla, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde yaşananları anbean anlattı. İşte Emrah Atilla'nın o açıklaması:

TÜGVA Adalar İlçe Binası’nda ne oldu? İşte an an yaşananlar

TÜGVA Adalar İlçe Binamızda ne oldu? CHP'li siyasetçiler yanlarına aldıkları İBB zabıtasıyla binamızı bastılar. CHP'liler binayı tahliye edeceklerini söylediler. Arkadaşlarımız tahliye kararını sordu, gösteremediler. Bu görev zabıtanın işi mi? dediler zabıta şiddetine uğradılar.

TÜGVA Adalar İlçe Binası’nda ne oldu? İşte an an yaşananlar

İBB Zabıtası ve CHP İlçe Örgütü binamızdaki eşyaları gasp edip tutanak tutmadan bilinmeyen bir yere götürdü. Zabıtanın hukuksuzluğuna karşı çıkan gençlerimize şiddet uygulandı.

Bir arkadaşımız yaralandı. Bu sırada CHP Adalar Teşkilatı TÜGVA İlçe Binamız önünde toplanma çağrısı yaptı.

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