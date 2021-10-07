Son dakika: Bir şehri ayağa kaldıran olay! Aleyna Ağgül'ün intiharının ardından zanlıların serbest kalmasına tepki

Son dakika haberi... Iğdır'da, yaşadığı apartmanın önünde ölü bulunan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'e şantajla tecavüz etmek ve ölümüne neden olmakla suçlanan işadamı Gökhan Argın (42) ve oğlu Göktürk Argın'ın serbest kalmasına ve tutuklanmaları taleplerinin reddedilmesine tepkiler sürüyor.
Iğdır'da yaşayan binlerce vatandaş sosyal medyadan tepkilerini dile getirirken, gençler de sosyal medya platformları üzerinden oluşturdukları etkinlik ile bir yürüyüş gerçekleştirme kararı aldı.
Kentteki sivil toplum kuruluşlarının da destek vermesi beklenen yürüyüşte, Aleyna'nın şaibeli ölümünün aralanması istenirken aileye destek mesajları verilecek.