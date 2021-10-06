Son dakika: Kastamonu'da gece yarısı korkutan yangın! Alevler büyüyünce TOMA'lar da müdahale etti

Çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca Taşköprü ilçesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerde söndürme çalışmalarına katıldı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü emrindeki TOMA'da kontrol altına alınamayan yangına müdahale etmek için söndürme çalışmalarına destek verdi.