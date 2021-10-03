Son dakika: Iğdır'da korkunç olay! Oğlunun 18 yaşındaki kız arkadaşına tecavüz etti: Genç kız intihar etti

Iğdır'da lise mezunu Aleyna Ağgül (18) önceki gün ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 5. katından atlayarak canına kıydı. Genç kız ardında "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bıraktı.
Genç kız iddiaya göre bir süredir kendisiyle aynı yaştaki Göktürk Argın ile arkadaşlık yapıyordu. Göktürk Argın'ın inşaat işiyle uğraşan işadamı babası Gökhan Argın (42), oğlunun cep telefonuna bakarken Aleyna'nın uygunsuz fotoğraflarını gördü.
Aleyna'yı ofisine çağıran baba Argın, iddiaya göre fotoğraflarla şantaj yaparak genç kızla birlikte oldu.