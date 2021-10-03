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    • Yaşam
    • 03.10.2021 06:57
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    • 03.10.2021 06:57
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    Son dakika: Iğdır'da korkunç olay! Oğlunun 18 yaşındaki kız arkadaşına tecavüz etti: Genç kız intihar etti

    Son dakika haberi... Iğdır'da Aleyna Ağgül'ün 5. kattan kendisini atarak intihar etmesinden korkunç bir dram çıktı. İntiharının ardından bıraktığı notta "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazmasının üzerine polisler harekete geçti ve Aleyna Ağgül'ün erkek arkadaşı olan Göktürk Argın'ın babası olan Gökhan Argın tarafından tecavüze uğradığı anlaşıldı.

    Oğlunun 18 yaşındaki kız arkadaşına tecavüz etti
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    Iğdır'da lise mezunu Aleyna Ağgül (18) önceki gün ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 5. katından atlayarak canına kıydı. Genç kız ardında "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bıraktı.

    Genç kız iddiaya göre bir süredir kendisiyle aynı yaştaki Göktürk Argın ile arkadaşlık yapıyordu. Göktürk Argın'ın inşaat işiyle uğraşan işadamı babası Gökhan Argın (42), oğlunun cep telefonuna bakarken Aleyna'nın uygunsuz fotoğraflarını gördü.

    Aleyna'yı ofisine çağıran baba Argın, iddiaya göre fotoğraflarla şantaj yaparak genç kızla birlikte oldu.

        Bunalıma giren genç kız, oturduğu evin 5'inci katından kendini boşluğa bırakarak hayatına son verdi.

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        Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Gökhan Argın ve 18 yaşındaki oğlu Göktürk Argın gözaltına alındı.

        İşadamı Gökhan Argın'ın alkollü araç kullanmak, ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

            Ayrıca Gökhan Argın'ın Iğdır'da lüks otomobiliyle alkollü şekilde drift attığı için kendisine ceza kesen polislere sosyal medya hesabından hakaret edip, FETÖ'cülükle suçladığı, bu nedenle Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nün hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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            Gözaltına alınan baba-oğul ifadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Taziyeleri kabul eden genç kızın ailesi, kızlarının ölümüne neden olan babaoğulun serbest kalmasına tepki gösterdi.

            Talihsiz kızın cenazesi Iğdır Asri Mezarlığına defnedildi. Aleyna'nın tecavüze uğrayıp uğramadığı adli tıp raporu ile ortaya çıkacak. Aleyna'nın kendisinden 6 yaş büyük ağabeyinin de 3 yıl önce Marmaris'te denizde boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.
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            Haberler Yaşam Son dakika: Iğdır'da korkunç olay! Oğlunun 18 yaşındaki kız arkadaşına tecavüz etti: Genç kız intihar etti
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