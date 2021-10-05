Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.10.2021 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.10.2021 07:02
    ABONE OL

    Son dakika: Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili flaş gelişme! Bakanlık davaya müdahil olacak

    Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Iğdır'da yaşayan Aleyna Ağgül isimli genç kız yaşadığı evin balkonundan aşağı atlayarak intihar etmişti. İntiharının ardından bıraktığı notta "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazmasının üzerine polisler harekete geçti. Ağgül'ün ölümünden sorumlu tutulan Gökhan Argın'ın serbest bırakılmasına savcı itiraz etti. Aile Bakanlığı da davaya müdahil olma talebinde bulundu.

    Bakanlık davaya müdahil olacak

    Son dakika haberi... Iğdır'da, ölü bulunan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'e, oğlunun telefonundan ele ele getirdiği uygunsuz fotoğraflarla şantaj yapıp tecavüz etmekle suçlanan iş insanı Gökhan Argın'ın, delil yetersizliğinden serbest bırakılmasına tepkiler sürerken, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.

    YÜZÜ DAHİ KIZARMADAN BİR BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

    BABA AĞGÜL ŞİKAYETÇİ OLDU




    Sabah'ta yer alan habere göre, Aleyna'nın babası Kemal Ağgül de dün avukatlarıyla birlikte savcılığa giderek, Gökhan ve oğlu Göktürk Argın'dan şikâyetçi oldu.

    Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli baba Argın ile oğlunun tutuklanması ve açılacak davaya müdahil olma talebinde bulunduklarını açıkladı.

        Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu da Gökhan Argın'ın serbest bırakılmasına sert tepki gösterdi.

        Gökhan Argın ve oğlu Göktürk Argın'ın basın açıklaması yapmasına ve ölen Aleyna'yı hedef almasına da tepki gösteren avukatlar, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

        Komisyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

            Aleyna'nın ölmeden önce bıraktığı notta ismine yer verdiği 43 yaşındaki şüpheli dün yüzü dahi kızarmadan Aleyna'yı hedef alan bir basın açıklaması yaptı. Bu olayın birkaç gün süren bir duyarlılıktan sonra örtbas edilmesini, hayatı sona eren bir kadının daha suçlu olarak gösterilmesini kabul etmiyoruz.

            Her kadın cinayeti ya da şiddet vakasından sonra toplum olarak meseleye birkaç gün duyarlılık gösterip sonrasında unutarak yaşamaya devam ettiğimizi sanıyoruz.

            Ama her birimiz her şiddet, cinayet ve istismar vakasında örseleniyor, toplumsal travma altında bu şiddetten zarar görüyoruz. Yeter artık diyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

                DÜN GECE GÖKHAN ARGIN BENİ BEKAR EVİNE GÖTÜRDÜ


                Ölümünden                 bir gün önce polise gidip şüpheli Gökhan Argın hakkında, 'şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıkan Aleyna Ağgül'ün, "Dün gece Gökhan Argın beni bekar evine götürdü. Alkolün ve gördüğüm şiddetin etkisiyle sızıp kaldım. Sabah Gökhan Argın bana, 'Git kendini öldür. Yoksa ben seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Doktordan darp raporu alarak emniyete geldim" dediği öğrenildi.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Emekliye enflasyon zammı
                Haberler Yaşam Son dakika: Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili flaş gelişme! Bakanlık davaya müdahil olacak
                    SON DAKİKA