Son dakika: Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili flaş gelişme! Bakanlık davaya müdahil olacak



Ölümünden bir gün önce polise gidip şüpheli Gökhan Argın hakkında, 'şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıkan Aleyna Ağgül'ün, "Dün gece Gökhan Argın beni bekar evine götürdü. Alkolün ve gördüğüm şiddetin etkisiyle sızıp kaldım. Sabah Gökhan Argın bana, 'Git kendini öldür. Yoksa ben seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Doktordan darp raporu alarak emniyete geldim" dediği öğrenildi.