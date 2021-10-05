Son dakika: Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili flaş gelişme! Bakanlık davaya müdahil olacak

Son dakika haberi... Iğdır'da, ölü bulunan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'e, oğlunun telefonundan ele ele getirdiği uygunsuz fotoğraflarla şantaj yapıp tecavüz etmekle suçlanan iş insanı Gökhan Argın'ın, delil yetersizliğinden serbest bırakılmasına tepkiler sürerken, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.
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BABA AĞGÜL ŞİKAYETÇİ OLDU
Sabah'ta yer alan habere göre, Aleyna'nın babası Kemal Ağgül de dün avukatlarıyla birlikte savcılığa giderek, Gökhan ve oğlu Göktürk Argın'dan şikâyetçi oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli baba Argın ile oğlunun tutuklanması ve açılacak davaya müdahil olma talebinde bulunduklarını açıkladı.