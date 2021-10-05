SON DAKİKA: Türkiye Aleyna Ağgül'ün ölümünü konuşuyor! Gökhan Argın'ın serbest kalmasına yapılan itiraz reddedildi! Polis mesajlara ulaşmaya çalışıyor

TEHDİT İÇİN SAHTE HESAPLAR AÇMIŞ

Soruşturmada ayrıca şüpheli Gökhan Argın'ın Aleyna Ağgül'e yönelik tehdit ve şantaj mesajlarını sahte Instagram hesaplarından gönderdiği bilgisi de araştırılıyor. Aleyna Ağgül ifadesinde, Argın'ın sahte Instagram hesapları açtığı ve bunlardan kendisine ulaşarak, 'Bende fotoğrafların ve videoların var. Bana karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' içeriğinde mesajlar gönderdiğini bildirmişti. Ölümünden yaklaşık 1 hafta önce sosyal medya hesabına, A.A. isimli sahte hesaptan 'Merak etme bir iki video evime gelişin. İlaç atman. Gel al beni demen' mesajları gönderdiği de Ağgül'ün tarafından ifadesinde belirtilmişti.