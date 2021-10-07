Formula 1’de Türkiye Grand Prix’si heyecanı başlıyor!

İntercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, yarın saat 11.30'da yapılacak. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.
F1 HEYECANI
Organizasyonda 9 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turu için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek. Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.
F1 Takımları sevilen pistlerden İstanbul'a gelirken birbirinden güzel posterler de yaptılar. Ferrari tarafından Galata Kulesi önündeki coşkulu kalabalığın arasında Carlos Sainz'ın 55 numaralı arabasının resmedildiği afiş, sosyal medyada en beğenilen tasarımlardan biri oldu.