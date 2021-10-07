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    • Yaşam
    • 07.10.2021 17:03
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    • 07.10.2021 17:03
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    Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si heyecanı başlıyor!

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'sinde heyecan yarın başlayacak. İstanbul için hazırlıklarını tamamlayan F1 takımlar İstanbul için özel posterler hazırladı. Posterler bir o kadar güzelken akıllara İstanbul'daki kötü manzaralar da geldi. CHP'li İBB yönetimindeki otobüs, metrobüs ve tramvay arızaları halen hafızalarda yerini korurken F1 takımları umarız bu manzalarla karşılaşmaz.

    Formula 1’de Türkiye Grand Prix’si heyecanı başlıyor!

    İntercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, yarın saat 11.30'da yapılacak. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.

    F1 HEYECANI

    Organizasyonda 9 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turu için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek. Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.

    F1 Takımları sevilen pistlerden İstanbul'a gelirken birbirinden güzel posterler de yaptılar. Ferrari tarafından Galata Kulesi önündeki coşkulu kalabalığın arasında Carlos Sainz'ın 55 numaralı arabasının resmedildiği afiş, sosyal medyada en beğenilen tasarımlardan biri oldu.

    İBB'NİN ARAÇLARI BİZİ REZİL EDER Mİ?

    F1'de heyecan devam ederken akıllara İBB'nın umarsamaz belediyeciği geliyor. 2019'dan bu yana kayda değer hiçbir proje yapmayan İBB, İETT araçlarının bakım ve onarımında da sınıfta kaldı.

        İstanbul'da son dönemde arızalanarak yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen İETT otobüsleri kameralara yansıdı. Kenti farklı noktalarında İETT'ye ait arıza yapmış otobüslerin başıboş şekilde bekliyor.

        Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arıza yaptı. Arıza nedeniyle yolcular metrobüsten inmişti. Bir süre köprü üzerinde bekleyen yolcular arkadar gelen metrobüslere bindirilmişti.

        TEHDİT ETTİLER
        CHP'li İBB'nin rezalet sonrası bakımsızlık yüzünden otobüsleri arızalanan şoförleri de işten atmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla arızalanan otobüslerin vatandaşlar tarafından itilmesi yasaklandı.

        Şoförlere gönderilen yazıya göre otobüsün vatandaş tarafından itilmesine müsaade eden şoförün işine son verileceği açıklandı.
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