Handara Kapısı nerede? Instagram'da sıkça paylaşılan Handara Kapısı hangi ülkede, nasıl ve ne zaman gidilir?

HANDARA KAPISI'NIN YER ALDIĞI BALİ'YE NASIL GİDİLİR?

Bali Adası tropikal iklim kuşağında yer almaktadır. Endonezya'ya bağlı olan bu ada, her sene pek çok turisti ağırlaması sebebi ile ülkenin en popüler adası haline gelmiştir. Bali adasına komşu olan farklı adalar da bulunmaktadır.

Bali Adasına gitmek isteyen kişilerin önce Jakarta'ya gelmesi gerekir. Buradan ise uçak ile Bali adasına gidilmektedir. Uçak ile adaya yaklaşık 1,5 saat gibi bir sürede varılmaktadır.

Bali Adasın Türkiye'den uçak yolu ile gitmek mümkündür. Bali Adasına gitmek isteyenlerin öncelikle Jakarta'ya gitmesi gerekir. Ülkemizden Jakarta'ya direkt ya da aktarmalı uçuşlar vardır. Bali ile Türkiye arası yaklaşık olarak 15 saat sürmektedir. Bali Adasında ilk ulaşılan şehir ise Denpasar'dır. buradan bir araç kiralayarak adayı çok daha rahat bir şekilde gezmeniz mümkündür.