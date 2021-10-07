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    • Yaşam
    • 07.10.2021 17:06
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    • 07.10.2021 17:13
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    Handara Kapısı nerede? Instagram'da sıkça paylaşılan Handara Kapısı hangi ülkede, nasıl ve ne zaman gidilir?

    Handara Kapısı nerede? Tüm dünyada sıklıkla kullanılan sosyal medya uygulamalarından Instagram’da gidilen yerlerde fotoğraf çekilmek popüler hale geldi. Son zamanlarda en çok görülen ve manzarasıyla oldukça dikkat çeken Handara Kapısı ile ilgili bilgiler yakından araştırılmaya başlandı. Fenomenlerin gidip buralarda fotoğraf çekilmesi ve paylaşmasının ardından gitmek görmek isteyenler Handara Kapısı hangi ülkede, nasıl ve ne zaman gidilir? Sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Handara Kapısı nerede?

    Handara Kapısı nerede? Instagram'da sıkça paylaşılan Handara Kapısı hangi ülkede, nasıl ve ne zaman gidilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Son zamanlarda ünlü sosyal medya fenomenlerinin Instagram'da sıklıkla paylaştığı ve görenlerin hayran kaldığı manzara Handara Kapısı'nın nerede olduğu gitmek isteyenler tarafından merakla araştırılır oldu. İşte tüm bilgiler...

    HANDARA KAPISI NEREDE?

    Instagram'da fenomenlerin paylaştığı Handara Kapısı Bali'de yer alıyor.

    HANDARA KAPISI'NIN YER ALDIĞI BALİ'YE NASIL GİDİLİR?

    Bali Adası tropikal iklim kuşağında yer almaktadır. Endonezya'ya bağlı olan bu ada, her sene pek çok turisti ağırlaması sebebi ile ülkenin en popüler adası haline gelmiştir. Bali adasına komşu olan farklı adalar da bulunmaktadır.

    Bali Adasına gitmek isteyen kişilerin önce Jakarta'ya gelmesi gerekir. Buradan ise uçak ile Bali adasına gidilmektedir. Uçak ile adaya yaklaşık 1,5 saat gibi bir sürede varılmaktadır.

    Bali Adasın Türkiye'den uçak yolu ile gitmek mümkündür. Bali Adasına gitmek isteyenlerin öncelikle Jakarta'ya gitmesi gerekir. Ülkemizden Jakarta'ya direkt ya da aktarmalı uçuşlar vardır. Bali ile Türkiye arası yaklaşık olarak 15 saat sürmektedir. Bali Adasında ilk ulaşılan şehir ise Denpasar'dır. buradan bir araç kiralayarak adayı çok daha rahat bir şekilde gezmeniz mümkündür.

        BALİ ADASI TARİHİ NASILDIR?

        Bali Adası tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Adanın yakınındaki Cava Adasında hüküm süren Majapahit İmparatorluğu 1343 yılında Bali Adasını sömürge haline getirmiştir. Bu imparatorluğun çökmesi ile birlikte Bali Adası da özgürlük adımlarını atmaya başladı. Çöküşten sonra pek çok insan Bali Adasına göç ederek buraya yerleştiler.

        Adaya göz edenlerin çoğu entelektüel kesimdi. Sanatçılar, müzisyenler ve din adamlarından oluşan insanlar adaya göç etmiştir. Günümüzde adada o dönemde yaşamış insanların eserleri adada sergilenir

        Adada Hinduizm etkisini etkin bir şekilde göstermektedir. Bu sebeple ada kültürü diğer Endonezya adalarından oldukça farklıdır. 1930'lu yıllarda ise pek çok sanatçı buraya sık sık tatile gelmeye başlamıştır.
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        Haberler Yaşam Handara Kapısı nerede? Instagram'da sıkça paylaşılan Handara Kapısı hangi ülkede, nasıl ve ne zaman gidilir?
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