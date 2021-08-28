Metrobüslerdeki tıka basa yolculuk vatandaşı isyan ettirdi! "Ekrem İmamoğlu şimdi binemez bile”

İstanbul ulaşımının can damarlarından olan metrobüs hattındaki yolcu yoğunluğu alarm vermeye başladı. Daha önce sadece mesai saatleri çıkışı yoğunluk yaşanan Metrobüslerdeki yolcu kalabalığı günün her saatine yayıldı.
Vatandaşlar artırılmayan otobüs sayısı ve konulmayan ek seferler için isyan etti. Okulların açılmasına sayılı günler kala İstanbul'un en önemli toplu ulaşım hattı olan metrobüsteki yoğunluk alarm veriyor. Kent nüfusunun en az olduğu ağustosta dahi günün her saati duraklarda uzun kuyruklar oluşuyor. Arıza veren, vaktinde gelmeyen metrobüslere seyrek seferler de eklenince duraklar adeta dolup taşıyor.
Vatandaşlar ya gideceği yere vaktinde varamıyor ya da balık istifi seyahat ediyor. Günün ilk ışıklarında başlayan metrobüs çilesi, gece saatlerinde de İstanbullunun peşini bırakmıyor. Gece saatlerinde yolcu yoğunluğu büyük ölçüde azalsa da bu kez de seyrek seferler vatandaşı çileden çıkarıyor.