Metrobüslerdeki tıka basa yolculuk vatandaşı isyan ettirdi! "Ekrem İmamoğlu şimdi binemez bile”

Vatandaşlar artırılmayan otobüs sayısı ve konulmayan ek seferler için isyan etti. Okulların açılmasına sayılı günler kala İstanbul'un en önemli toplu ulaşım hattı olan metrobüsteki yoğunluk alarm veriyor. Kent nüfusunun en az olduğu ağustosta dahi günün her saati duraklarda uzun kuyruklar oluşuyor. Arıza veren, vaktinde gelmeyen metrobüslere seyrek seferler de eklenince duraklar adeta dolup taşıyor.