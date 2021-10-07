Aleyna Ağgül'ün sır ölümünde flaş gelişme! İsmi şantaj ve tecavüz iddialarına karışan Gökhan Argın tutuklandı

"Şikayetimi geri aldıktan sonra Gökhan Argın'la sevgili olduk. Bekar evinde görüşüyorduk. Ona karşı geldiğim zamanlarda, 'Bende fotoğrafların ve videoların var. Karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' içeriğinde söylemlerde bulunuyordu. Bu yazışma ve tehditleri şu an şifresini hatırlamadığım mail hesabında depoladım. Gökhan Argın'dan yaklaşık 10 gün önce ayrılma kararı aldım.

Telefonumdan ve sosyal medya hesaplarımdan engelledim. Sürekli instagram üzerinden sahte hesaplardan ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 1 hafta önce kullandığım bir hesaba, sahte bir hesaptan 'Merak etme. Bir iki video evime gelişin. İlaç atman. Gel al beni demen. Neyse alçalmayacağım. Ben de üzerimde de oynadığın herşey var' içeriğinde mesaj gönderdi."