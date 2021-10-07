Aleyna Ağgül'ün sır ölümünde flaş gelişme! İsmi şantaj ve tecavüz iddialarına karışan Gökhan Argın tutuklandı

Iğdır'da, erkek arkadaşının babası tarafından tecavüze uğrayınca canına kıydığı öne sürülen Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aleyna'nın ölmeden önce bıraktığı notta işaret ettiği 42 yaşındaki Gökhan Argın, tutuklandı.
30 Eylül'de iddiaya göre, Aleyna Ağgül ailesiyle birlikte yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğundan atlayarak yaşamına son verdi.
"ÖLÜMÜMDEN GÖKHAN ARGIN SORUMLUDUR"
Olay yerine giden sağlık ekipleri, Aleyna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı araştırma 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı bir not buldu. Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan Argın ve oğlu Göktürk Argın, (19) gözaltına alındı.
ÖLMEDEN ÖNCE İFADE VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTMIŞTI
Iğdır'da 30 Eylül'de oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda cansız bedeni bulunan Aleyna Ağgül'ün ölümü soruşturmasıyla ilgili önemli detaylar da ortaya çıkmıştı.
Aleyna Ağgül ölümünden bir gün önce akşam saatlerinde emniyete giderek, şüpheli Gökhan Argın hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.