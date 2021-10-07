Bursa'da zehir tacirlerine 'Saman Altı' operasyonu!

SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise samanların altına gizlenen, 6 adet farklı ebatlarda plastik bidon İçerisinde toplamda 900 gram esrar, 10 gram peçeteye sarılı kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanım pipeti, 1 adet Blow Magnum marka tabanca, 1 adet parçalara ayrılmış tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör, 17 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 4 adet ruhsatsız 12 kalibre av tüfeği, 59 adet 12 kalibre tüfek kartuşu ele geçirildi.