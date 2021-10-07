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    • Yaşam
    • 07.10.2021 17:48
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    • 07.10.2021 17:49
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    Bursa'da zehir tacirlerine 'Saman Altı' operasyonu!

    Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. 'Saman Altı' adı verilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

    Zehir tacirlerine ’Saman Altı’ operasyonu!

    Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Saman Altı' operasyonu gerçekletirdi.

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Eskikaracakaya Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti gerçekleştiren şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda, İ.T., R.T., M.A., T.A ve T.A isimli şahıslar gözaltına alındı.

    SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
    Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise samanların altına gizlenen, 6 adet farklı ebatlarda plastik bidon İçerisinde toplamda 900 gram esrar, 10 gram peçeteye sarılı kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanım pipeti, 1 adet Blow Magnum marka tabanca, 1 adet parçalara ayrılmış tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör, 17 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 4 adet ruhsatsız 12 kalibre av tüfeği, 59 adet 12 kalibre tüfek kartuşu ele geçirildi.
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        Haberler Yaşam Bursa'da zehir tacirlerine 'Saman Altı' operasyonu!
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