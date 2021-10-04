Aleyna Ağgül'ün ölümü sonrası şüpheliler basın mensuplarını tehdit etti: Haberi kaldırsın yoksa biz gereğini yapacağız

Iğdır'da, erkek arkadaşı Göktürk Argın'ın işadamı babası Gökhan Argın tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen ve önceki gece saat 03.00 sıralarında, oturdukları apartmanın önünde ölü bulunan Aleyna Ağgül'ün (17) ailesi adalet bekliyor. Cesedinin bulunduğu yerde konuşan acılı baba Kemal Ağgül, kızının erkek arkadaşı ve tecavüzle suçlanan işadamı babasının serbest bırakılmasına isyan etti.
Çarpıcı son dakika açıklamaları yapan acılı baba "4'üncü kattan düşen bir insanın bir yerinde kırık olur. Ne kırık vardı ne başka bir şey. Yüz üstü yatıyormuş. Düşen birisi öyle düşmez. Kızımda hiçbir şekilde düşerek ölme belirtisi yok. Ölüm raporu hâlâ çıkmadı. Olay akşamı saat 21.00'de Gökhan Argın ve oğlu kızımı evden çıkarmışlar. Apartmanın önünde bulundu.
GECE KIZIMA ŞANTAJ YAPIP ÖLDÜRDÜLER
Gece kızıma şantaj yapıp alkol içirdiler, organize şekilde öldürdüler" dedi. Baba Ağgül, şöyle devam etti: "İntihar etmedi, intihar süsü verildi. Ya öldürüp buraya getirdiler ya da burada öldürdüler. Ayakkabısını çantasını ve içki şişesini terasa bırakmışlar. Polis evde kontrol yaparken, ayakkabılıkta kırmızı kalemle yazılmış bir kağıt gördüm.