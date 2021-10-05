Adalar'da akülü araç kullanımı yasaklandı! Bisikletlere talep yüzde 100 arttı

03.06.2021 tarih ve 2021/4-4 sayılı UKOME, hız sınırının aşılarak kazalara sebebiyet verilmesi ve araçların yayaların geçiş güzergahlarına park edilmesi gibi gerekçelerle Adalar'da akülü araçların kaldırılması kararı aldı.
Karar bugün itibariyle Adalar İlçesinde uygulanmaya başladı. Akülü araçların yasaklanmasıyla Adalar'da ulaşımlarını kolaylaştırmak isteyenler bisikletlere yoğun ilgi gösterdi.
"BİSİKLETLERE TALEP YÜZDE 100 ARTTI"
Adada bisiklet kiralayan Mehmet Ali Dursun, "Akülü araçların kalkmasıyla bisikletlere talep yüzde yüz arttı. Talep dün çok düşüktü, bugün çok daha yüksek. Günübirlik adaya gelenler bugün bisiklet kullanmak istiyor.