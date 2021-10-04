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    • 04.10.2021 10:38
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    İSKİ borusu bu kez de Kadıköy'de patladı! Cadde göle döndü trafik aksadı

    İstanbul Kadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı. Yerden fışkıran su sokaktaki binaların boyunu aşarken, cadde adeta göle döndü. Suyla dolan caddede araç trafiği de aksadı.

    İSKİ borusu bu kez de Kadıköy’de patladı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde İSKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu cadde adeta göle döndü. Caddede biriken su, araç trafiğini de aksattı. O anlar kameraya anbean yansıdı.



    Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy'de meydana geldi. Fikirtepe'de yer altında bulunan İSKİ'ye ait su borusunun iddiaya göre arıza yapması sonucu patlaması nedeniyle tazyikli su yola fışkırdı. Taşkın yaşanan cadde adeta göle döndü. Suyla dolan caddede araç trafiği de aksadı.



    Kimi sürücüler su birikintisinden geçmek zorunda kalırken kimi sürücüler ise göle dönen caddeyi gördüklerinde geri dönerek farklı yollara saptı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi.
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        Haberler Yaşam İSKİ borusu bu kez de Kadıköy'de patladı! Cadde göle döndü trafik aksadı
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