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    • Yaşam
    • 04.10.2021 10:20
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    • 04.10.2021 10:28
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    'Dünyanın büzüğü' Artvin Yusufeli'nde Dağeteği ve Gümüşözü köyünü bağlayan ilginç yol dikkat çekiyor

    'Dünyanın büzüğü' bu ismi ilk okuduğunuzda elbette çok şaşıracaksınız. Ancak bu isimle anılan bir yer var. Artvin'in Yusufeli ilçesi Dağeteği ile Gümüşözü köyü arasında bulunan ilginç yol görüntüsüyle dikkat çekiyor. Ayrıca yol ilginç olduğu kadar da tehlikeli! İşte 'dünyanın büzüğü' yolu...

    İHA
    Burası ’dünyanın büzüğü’

    Artvin'in Yusufeli ilçesi Dağeteği Köyü ile Gümüşözü köyü arasında bulunan ilginç yol görenleri kendine hayran bırakıyor.

    Dere kenarında bulunan adeta bir kanyonu andıran yol, doğa tutkunlarının uğrak noktası haline gelmiş durumda. Bölge halkı tarafından 'Dünya Büzüğü' adı verilen geçit, aynı zamanda zorlukları da beraberinde getiriyor.

    İki dağı birleştiren vadi şeklindeki yola, sürekli kaya parçaları düşerken kazaları da beraberinde getiriyor. Bölge halkı kaya düşmelerine karşı önlem alınmasını istiyor.

        İki köy yolu arasında ulaşımı sağlayan, bu tehlikeli yol, doğa tutkunları tarafından ilgi görürken, yolu ilk kez kullananlar vadi içinden geçerken korku ve heyecan yaşıyor.
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        Haberler Yaşam 'Dünyanın büzüğü' Artvin Yusufeli'nde Dağeteği ve Gümüşözü köyünü bağlayan ilginç yol dikkat çekiyor
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