SON DAKİKA: İstanbul Sancaktepe'de İSKİ'ye ait ana su borusu iki ayrı yerden patladı! Fabrikanın giriş katını su bastı
Son dakika haberleri... CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İSKİ ekipleri daha önce çalışma esnasında birçok defa su borularını patlatırken bugün de Sanacaktepe'de henüz belirlenemeyen bir nedenle İSKİ'ye ait ana su borusu iki ayrı yerden patladı. Patlama sonucu bir fabrikanın giriş katını su bastı.
20.09.2021 14:42
- Son Güncelleme: 20.09.2021 14:45
Sancaktepe'de İSKİ'ye ait ana su borusunun iki ayrı yerden patlaması sonucu yakınındaki fabrikanın giriş katını su bastı.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde bulunan İSKİ'ye ait ana su borusu, henüz belirlenemeyen nedenle 2 yerden patladı.