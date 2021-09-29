İSKİ’nin iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkardı! Sultangazi’de kanalizasyondan sızan pis su bodrum kattaki evi bastı!



BİNAMIZIN ALTINDAN YILDIR SU GELİYOR

Sokak sakinlerinden Elmas Billor ise "Binamızın altından 4 yıldır su geliyor yer altı suyu dendi ama bir çözüm bulunmadı İSKİ gelip kontrol ediyor ve bizlik bir problem değil diyerek gidiyor. 4 yıldır kaynağı belli olmayan bu su ile uğraşıyoruz. Bina yeni yapı ve kendimizce çözüm aradık sonrada kuyu açtık. İçine dalgıç motoru atıp suyu gidere verdik ama halen çözüm olmadı. İSKİ gelip bakıyor ancak kendileri ile alakası olmadığını söylüyorlar. Su evin içinde rutubete neden oldu ve evimizi oturulmaz hale getirdi" diye konuştu.