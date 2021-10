Aşılanma Elazığ'da vakaların sayısını düşürdü

Aşı yaptırmanın vakalardaki düşüşe çok etkisi olduğunu dile getiren vatandaşlardan Necati Ayçiçek, "Aşıların büyük ölçüde tamamlanması, insanların tedbirli olması gibi birçok nedeni var. Ama bir an önce bitmesi lazım, düşmesi değil. Bir an önce kurtulmamız lazım. Herkes elinden gelen ne yardım varsa yapması lazım. Bireysel olarak tedbirlerimizi almamız lazım ki tamamen kurtulalım. Yoksa bunun bir sonu yok. Şu an 2 seneye yaklaştı. Aynı şeyi bütün ülke olarak yaşıyoruz. Gördüğüm kadarıyla insanlar gayet rahat, insanların bir kısmında maske var. Bir kısmında yok. Demek ki yüzde yüz uyulmuyor. Sadece Elazığ'da değil bütün ülkede öyle. İnsanlar alıştı artık. Bizim zırhımız aşı. Aşı olmadan ne yaparsak yapalım hep zayıf kalacak" diye konuştu.





"AŞILARIN ÇOK FAYDALI OLDUĞUNA İNANIYORUM"