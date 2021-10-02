18-24 Eylül haftalık vaka haritası yayınlandı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.
Kayseri, 539,91 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.
3 büyük ilde son durum
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.