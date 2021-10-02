Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.10.2021 14:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.10.2021 14:37
    ABONE OL

    18-24 Eylül haftalık vaka haritası yayınlandı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum

    Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını sosyal medya hesabından yayınladı. Kayseri, 539,91 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.

    18-24 Eylül haftalık vaka haritası yayınlandı!

    Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.



    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.



    Kayseri, 539,91 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.

    3 büyük ilde son durum
    Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.



        EN ÇOK YÜKSELEN 10 İL
        Bakan Koca: 18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        FOX TV canlı yayınında porno rezaleti!
        Haberler Güncel 18-24 Eylül haftalık vaka haritası yayınlandı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum
            SON DAKİKA