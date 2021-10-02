18-24 Eylül haftalık vaka haritası yayınlandı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum





EN ÇOK YÜKSELEN 10 İL

Bakan Koca: 18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez.

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