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    • Yaşam
    • 02.10.2021 15:35
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    • 02.10.2021 15:35
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    Koronayı bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'in Türkiye kehanetleri çok fena! Taş üstüne taş kalmayacak özellikle İstanbul...

    İnsanlık var olduğundan bu yana geleceği hep merak etmiş kimi zaman fal, büyü gibi yöntemlere kimi zaman da gökyüzüne bakarak, gelecek hakkında kehanetlerde bulunmuştur. Bu zaman kadar Baba Vanga, Nostradamus, Shipton Ana gibi pek çok kahin duydunuz ancak bu sefer ki bir başka. Azerbaycanlı Şaman Kahin, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını daha başlamadan tahmin etmişti. 2020 yılı için söyledikleri gerçekleşen Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 yılı için söyledikleri ise duyanların tüylerini diken diken edecek cinsten. İşte Azerbaycanlı Şaman Kahin'in tüyler ürperten dünya ve Türkiye kehanetleri.

    Koronayı bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin’in Türkiye kehanetleri çok fena!

    Koronayı bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'in Türkiye kehanetleri çok fena! Taş üstüne taş kalmayacak özellikle İstanbul... 2019'un sonlarından bu yana tüm dünya normal günler yaşamıyor. Koronavirüs pandemisi, iklim değişikliğinin getirdiği doğal afetler derken gelecekte insanlığı neyin beklediği merak konusu. Bu zamana kadar pek çok kehanet okudunuz ama bu seferkiler bir başka. 2020'de yaşanacak felaketleri önceden söyleyen isim Azerbaycanlı Şaman Kahin olmuştu. Dünya henüz 2020'de yaşanan felaketleri tolere edememişken kahinin 2021 yılı için söyledikleri duyanları korkuttu.

    Tüm dünya için 2020 zor bir yıl olmuştu. Koronavirüs yanında birçok ekonomik problem ve doğal afet getirdi. Azerbaycanlı Şaman Kahin, 2020'de yaşanacak felaketleri önceden tahmin etmişti.

    Henüz 2020'de yaşananlar insanlar tarafından hazmedilemedi. 2021 yılı kehanetleri ise duyanları korkutuyor.

        Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 Dünya ve Türkiye için kehanetleri şunlar..

        Azerbaycanlı Şaman Kahin'in de koronavirüs öngörüsü olduğu ifade ediliyor. Azerbaycanlı Şaman Kahin hem dünya hem de Türkiye için kehanetlerde bulundu.

        Azerbaycanlı Şaman Kahin'e göre dünya üç kez sallanacak. İlk sallantı yılbaşında olacak. Joe Biden ise Türkiye'nin kuyusunu kazacak. Yeditepeli güzel şehir üzerinde kara bulutlar olduğunu, deniz kabardığını ve kendisinden alınanı geri alacağını söylemiş.

            Kahin, çiçekler açana kadar herkesin evlerde olacağını ancak müsibetin bu sene de bitmeyeceğini söyledi. Koronavirüs salgınının süreceği gibi yeni salgınların da yakınlarda olduğunu belirtti.

            Kahin, halk ile devletin sokakta karşı karşıya geleceğini belirtti. Toplu hayvan ölümlerinin görüleceğini, ABD'de 11 Eylül'de yaşanan olaya benzer bir olay yaşanacağını ve Dünya Savaşı'nın kıvılcımlarının atılacağını söyledi. Ancak kahine göre Dünya Savaşı için henüz erken.
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