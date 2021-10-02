Koronayı bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'in Türkiye kehanetleri çok fena! Taş üstüne taş kalmayacak özellikle İstanbul... 2019'un sonlarından bu yana tüm dünya normal günler yaşamıyor. Koronavirüs pandemisi, iklim değişikliğinin getirdiği doğal afetler derken gelecekte insanlığı neyin beklediği merak konusu. Bu zamana kadar pek çok kehanet okudunuz ama bu seferkiler bir başka. 2020'de yaşanacak felaketleri önceden söyleyen isim Azerbaycanlı Şaman Kahin olmuştu. Dünya henüz 2020'de yaşanan felaketleri tolere edememişken kahinin 2021 yılı için söyledikleri duyanları korkuttu.