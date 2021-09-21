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    Celal Şengör hakkında ders verdiği İTÜ'de soruşturma başlatıldı

    Bir öğrencisini taciz ettiğini ‘eteğini kaldırıp tokat attım’ sözleriyle itiraf eden Celal Şengör hakkında ders verdiği İTÜ’de soruşturma başlatıldı. İTÜ’lü öğrenciler de ‘Şengör'ü istemiyoruz’ diye pankart açtı...

    Şengör’e soruşturma

    Öğrencisine tacizde bulunduğunu övünerek anlatan Prof. Celal Şengör hakkında soruşturma başlatıldı. İTÜ'de ders veren Celal Şengör'ün, canlı yayında kızdığı bir öğrencisiyle anısını anlatırken "Eteğini kaldırıp kıçına tokat attım" demesi büyük tepki çekmişti. Bu olayların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, Şengör hakkında idari soruşturma başlattı.

    SAVCILIK İNCELİYOR
    İTÜ'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama şu şekilde; "Geçtiğimiz günlerde, üniversitemiz öğretim üyelerinden birinin çevrimiçi ortamda sarf ettiği sözlerle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi, tacizin, küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilere en küçük bir tolerans gösterilmeyecektir. Olayın cezai yönü savcılıkların incelemesindedir."

    Şengör bir öğrencisiyle yaşadığı olayı şöyle dile getirmişti; "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. 'Bana babam bile bunu yapmadı' dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı."

    PROTESTO ETTİLER
    Prof. DR.     Celal Şengör, bir grup öğrencisi tarafından da protesto edildi. İTÜ Kadın Dayanışması üyesi bir grup, maden fakültesi önünde basın açıklaması yaparak "Şengör'ü İTÜ'de istemiyoruz" pankartı açtı. Açıklamada, "Üniversitemizde tacizin ve şiddetin meşrulaştırılmasına tahammülümüz yok" denildi.

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