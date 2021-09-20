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    • Yaşam
    • 20.09.2021 23:25
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    • 20.09.2021 23:53
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    Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı! 13 yaralı

    Son dakika haberleri... Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 10'u kadın, 13 kişi yaralandı.

    İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı!

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs, şarampole yuvarlandı.

    13 YARALI
    Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan Uğur G. yönetimindeki 55 AAT 312 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

    Minibüste bulunan Saffet Ç., Fatma A., Hava G., Mahircan Ç., Gülpembe G., Zahide G., Temel G., Hanife G., Cansu G., Merve G., Menekşe T., Gamze Y. ile sürücü Uğur G. yaralandı.

    Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, dere yatağına yuvarlanan minibüs ise vinç yardımıyla çıkartıldı.
    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı! 13 yaralı
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