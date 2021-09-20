Korkunç olay! Küçükçekmece'de otomobil içinde kafasına poşet geçirilmiş ceset bulundu

İstanbul Küçükçekmece'de korkunç bir olay yaşandı.
KAFASINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE CESET BULUNDU
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi 1235 Sokak üzerinde meydana geldi.
34 EGY 57 plakalı otomobilin ön koltuğunda kafasına poşet geçirilmiş halde bir kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Aracın arka koltuğunda ise açık halde iki piknik tüpü bulunduğu öğrenildi.