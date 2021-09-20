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    • Yaşam
    • 20.09.2021 22:34
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    • 20.09.2021 22:57
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    Korkunç olay! Küçükçekmece'de otomobil içinde kafasına poşet geçirilmiş ceset bulundu

    Son dakika haberleri... İstanbul Küçükçekmece'de korkunç bir olay yaşandı. Park halindeki bir otomobil içerisinde kafasına poşet geçirilmiş halde erkek cesedi bulundu. Aracın arka koltuğunda ise açık halde iki piknik tüpü olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

    DHA
    İstanbul’da korkunç olay!

    İstanbul Küçükçekmece'de korkunç bir olay yaşandı.

    KAFASINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE CESET BULUNDU
    Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi 1235 Sokak üzerinde meydana geldi.

    34 EGY 57 plakalı otomobilin ön koltuğunda kafasına poşet geçirilmiş halde bir kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Aracın arka koltuğunda ise açık halde iki piknik tüpü bulunduğu öğrenildi.

        Yapılan incelemenin ardından ceset Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor.

        "ARKA KOLTUKTA İKİ TÜP AÇILMIŞ"
        Olayı gören mahalle sakinlerinden biri "Geldik, baktık ceset ön koltukta başına bir poşet geçirmiş. Arka koltukta iki tane tüp açmış, piknik tüpü. Kendi kendine intihar etmiş. 3-4 saattir burada. Saat 2'den beri buradaymış" ifadelerini kullandı.

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