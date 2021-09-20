Korkunç olay! Küçükçekmece'de otomobil içinde kafasına poşet geçirilmiş ceset bulundu

"ARKA KOLTUKTA İKİ TÜP AÇILMIŞ"

Olayı gören mahalle sakinlerinden biri "Geldik, baktık ceset ön koltukta başına bir poşet geçirmiş. Arka koltukta iki tane tüp açmış, piknik tüpü. Kendi kendine intihar etmiş. 3-4 saattir burada. Saat 2'den beri buradaymış" ifadelerini kullandı.

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