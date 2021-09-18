Taksim’de turistlere dolandırıcı taksici zulmü: Laleli’ye gitmek istiyorum. 150 TL para istiyor

Kameralar tarafından görüntülendiğini fark eden taksici, mecbur kalarak yolcuları aldı. Yolcuları görüntülendiği için alan taksici, "Alıyordum zaten. Sadece kaç para diye soruyorlardı. Ben zaten alacaktım. Bir şey demiyorum" ifadelerini kullandı.