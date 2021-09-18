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    • Yaşam
    • 18.09.2021 10:57
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    • 18.09.2021 11:28
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    Taksim’de turistlere dolandırıcı taksici zulmü: Laleli’ye gitmek istiyorum. 150 TL para istiyor

    Taksim’de taksiye binmek isteyen turistler yine fahiş fiyatlar ve farklı bahanelerle karşılaştı. Bir taksici ise kendisine gelen 10 farklı müşteriyi de çeşitli bahanelerle arabasına almadı. Kameralar tarafından görüntülendiğini fark eden taksici, mecbur kalarak yolcuları aldı. Yolcuları görüntülendiği için alan taksici, “Alıyordum zaten. Sadece kaç para diye soruyorlardı. Ben zaten alacaktım. Bir şey demiyorum” dedi. Haberin detayları...

    İHA
    Taksim’de turistler yine taksiye binemedi

    Taksim Meydanı'nda taksiye binmek isteyen turistler yine gitmek istedikleri yere gidemedi. Bir taksici, bir saat içerisinde kendisine gelen ondan fazla müşteriyi çeşitli bahanelerle arabasına almayarak, boş araçla meydandan ayrıldı. Meydandan ayrılmasının ardından hemen ileride arabasının yanında arkadaşlarıyla sohbette olduğu görülen taksici, bir saatin sonunda kendine uygun müşteriyi bulup oradan uzaklaştı.

    Kısa mesafe, taksimetre açmamak ve bavullu yolcu almamak bahaneleriyle, Laleli'de bulunan otellerine gitmek için saatlerdir taksi bekleyen turistlerden biri ise, "Laleli'ye gitmek istiyorum. 150 TL para istiyor" dedi.

    KAMERAYI GÖRÜNCE YOLCULARI ALDI

    Kameralar tarafından görüntülendiğini fark eden taksici, mecbur kalarak yolcuları aldı. Yolcuları görüntülendiği için alan taksici, "Alıyordum zaten. Sadece kaç para diye soruyorlardı. Ben zaten alacaktım. Bir şey demiyorum" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Yaşam Taksim’de turistlere dolandırıcı taksici zulmü: Laleli’ye gitmek istiyorum. 150 TL para istiyor
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