Taksim’de turistlere dolandırıcı taksici zulmü: Laleli’ye gitmek istiyorum. 150 TL para istiyor

Taksim Meydanı'nda taksiye binmek isteyen turistler yine gitmek istedikleri yere gidemedi. Bir taksici, bir saat içerisinde kendisine gelen ondan fazla müşteriyi çeşitli bahanelerle arabasına almayarak, boş araçla meydandan ayrıldı. Meydandan ayrılmasının ardından hemen ileride arabasının yanında arkadaşlarıyla sohbette olduğu görülen taksici, bir saatin sonunda kendine uygun müşteriyi bulup oradan uzaklaştı.
Kısa mesafe, taksimetre açmamak ve bavullu yolcu almamak bahaneleriyle, Laleli'de bulunan otellerine gitmek için saatlerdir taksi bekleyen turistlerden biri ise, "Laleli'ye gitmek istiyorum. 150 TL para istiyor" dedi.
KAMERAYI GÖRÜNCE YOLCULARI ALDI