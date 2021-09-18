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    • Yaşam
    • 18.09.2021 10:34
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    • 18.09.2021 11:17
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    Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Anne ve babaları ölen iki çocuk araçtan yaralı olarak kurtuldu

    İstanbul Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Feci kazada, biri erkek diğeri kadın iki kişi hayatını kaybederken, 1 ve 4 yaşında oldukları belirtilen 2 çocuk yaralandı.

    AJANSLAR
    Pendik’te feci son! Kazayı gören dehşete düştü

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında anne ve baba ölürken, yaralanan çocukları hastaneye kaldırıldı.

    Otoyolun Ankara istikametinde seyreden 34 FR 0655 plakalı otomobil, sürücüsü Rıdvan Ergül'ün (29) Pendik mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak yoldan çıktı. Kazada arabanın kopan motoru da yola savruldu, araç kullanılamaz hale geldi.


    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



    İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar araçta bulunan 1 yaşındaki Muhammet Aras Ergül ile 3 yaşındaki Dila Ergül'ü çıkardı. Yaralı iki çocuk sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerin yaptığı incelemede aracın sürücüsü Rıdvan Ergül ile eşi Güler Ergül'ün (31) hayatını kaybettiği belirlendi.



        Polis ekipleri ve savcılığın olay yerindeki incelemesinin ardında Ergül çiftinin cenazeleri, morga kaldırıldı.

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        Haberler Yaşam Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Anne ve babaları ölen iki çocuk araçtan yaralı olarak kurtuldu
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