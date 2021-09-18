Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Anne ve babaları ölen iki çocuk araçtan yaralı olarak kurtuldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında anne ve baba ölürken, yaralanan çocukları hastaneye kaldırıldı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden 34 FR 0655 plakalı otomobil, sürücüsü Rıdvan Ergül'ün (29) Pendik mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak yoldan çıktı. Kazada arabanın kopan motoru da yola savruldu, araç kullanılamaz hale geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar araçta bulunan 1 yaşındaki Muhammet Aras Ergül ile 3 yaşındaki Dila Ergül'ü çıkardı. Yaralı iki çocuk sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.