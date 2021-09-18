Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Anne ve babaları ölen iki çocuk araçtan yaralı olarak kurtuldu







İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar araçta bulunan 1 yaşındaki Muhammet Aras Ergül ile 3 yaşındaki Dila Ergül'ü çıkardı. Yaralı iki çocuk sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



