Taksici çilesi vatandaşı isyan ettiriyor! 100 TL veren Şoför Kartı alıyor...

Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki taksici çilesi vatandaşı isyan ettiriyor. Türk yolcu almayan, yabancı kovalayan, kısa mesafeye gitmeyen taksicilerden, işini düzgün yapan taksici esnafı da şikayetçi.



Taksiciler, "Eskiden saygı ve güven vardı. Bu kişiler dolandırıcı" diyor. İstanbul'un eski taksicileri asıl sorunun her önüne gelene bu mesleği yaptırmak olduğunu belirtiyor. Taksicilere bugün 100 lira karşılığında şoförlük kartı veriliyor. Şoförlük kartını almak ise çok kolay.