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    Taksici çilesi vatandaşı isyan ettiriyor! 100 TL veren Şoför Kartı alıyor...

    Sarı çile, milleti bezdirdi. İstanbul'da 100 TL veren herkesin belediyeden Şoför Kartı aldığı belirlendi. İngiltere ve Almanya'da ise taksicilik yapabilmek için en az 1 yıl eğitim gerektiği ifade edildi.

    100 TL veren taksici oluyor

    Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki taksici çilesi vatandaşı isyan ettiriyor. Türk yolcu almayan, yabancı kovalayan, kısa mesafeye gitmeyen taksicilerden, işini düzgün yapan taksici esnafı da şikayetçi.

    Taksiciler, "Eskiden saygı ve güven vardı. Bu kişiler dolandırıcı" diyor. İstanbul'un eski taksicileri asıl sorunun her önüne gelene bu mesleği yaptırmak olduğunu belirtiyor. Taksicilere bugün 100 lira karşılığında şoförlük kartı veriliyor. Şoförlük kartını almak ise çok kolay.



    İBB'DEN ALINIYOR
    Ehliyeti olan herkes İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak bu kartı alabiliyor. İstanbul'da kartı olan kişi sayısı pandemide artarak 70 bine ulaştı. Avrupa'da taksi şoförü olmak için eğitimden geçme şartı var.

    Bu eğitim süresi İngiltere ve Almanya'da 1 yılı buluyor. Üstelik ardından sınavı da geçmek gerekiyor.



    ● İBB'den 100 TL'ye şoförlük kartı alınabiliyor.

    ● Pandemide taksici kartı alanlar arttı, sayı 70 bine yaklaştı.

    ● Toplamda 17 bin 395 taksi plakası var.

    ● İstanbul'da ortalama bir taksi plakasının değeri 2.3 milyon lira.

    ● İstanbul'daki taksilerin büyük çoğunluğu kiralık olarak çalıştırılıyor.

    ● Bir taksiyi kiralamanın aylık bedeli 7-8 bin lira.

    ● 12 saat çalışan şoför taksi sahibine 400-500 lira ödüyor.

    ● Taksilerin doluluk oranı yüzde 32. 10 saatin 3.2 saati çalışıyorlar.

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    Haberler Yaşam Taksici çilesi vatandaşı isyan ettiriyor! 100 TL veren Şoför Kartı alıyor...
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