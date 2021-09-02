Beyoğlu'nda trafikten men edilen taksinin sürücüsü isyan etti: Adam mı ezdim

Trafikten men edilen taksinin sürücüsü Remzi Aslan "UKOME ile belediye anlaşamadığı için sürekli evrakları değiştiriyoruz. Memur arkadaşta neden iptal edildiğini bilmiyor. Belediye ruhsatındaki fotoğrafların renkli olması gerekiyormuş. Koronavirüs nedeniyle zaten zor günler geçiriyoruz. Şikayetim devletimden yana değil. Korona dolayısıyla sıkıntılı günler yaşanıyor. Bu sıkıntının içerisinde ekstra bir sıkıntıya ne gerek var. Birbirimizi idare etmeyeceksek… İdareden kastım yolcu alıp verme konusu değil. Televizyonda bir taksicinin çıkıp konuştuğunu gördün mü? Yetkili bir başkan konuşuyor. Bir sor, bir derdin, sıkıntın var mı diye. Kimse sormuyor. Bir polis çevirince arabamızı bağlamasın diye önümüzü ilikliyoruz. 15 gün bu araba yatacak. Bu 15 gün de benim kaybım, evim kiram, çoluğum çocuğum… Bir sürü insanız" diye konuştu.

"RUHSATIMDA FOTOĞRAF YOK DİYE ARACIM BAĞLANIYOR"