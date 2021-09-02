Beyoğlu'nda trafikten men edilen taksinin sürücüsü isyan etti: Adam mı ezdim

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Beyoğlu Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde taksicilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde durdurulan taksi sürücülerine ehliyet ve ruhsat kontrolü yapılırken, taksimetreler de incelendi. Tam zamanlı şoför bulunmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma belgeleri iptal edilen 3 taksi trafikten men edildi. Trafikten men edilen taksiler, çekici ile kaldırılarak Beyoğlu Yediemin otoparkına götürüldü.
Öte yandan, denetim sırasında '"aha fazla ceza yazılsın, sadece turistleri alıyorlar" diye bağıran kişi ile taksiciler arasında tartışma yaşandı. Polisin uyarısının ardından tartışma büyümeden sonlandı.
"TÜRK VATANDAŞI OLDUĞUMUZ İÇİN TAKSİYE BİNEMİYORUZ"
Taksicilere tepki gösteren Ziya Solgun, "Türk vatandaşı olduğumuz için taksiye binemiyoruz. Taksi şoförlerinin çoğu Arap turistleri götürmeye çalışıyor. 5 metre gidilen yere 50 lira alıyorlar. Ben dün Nişantaşı'nda yarım saat bekledim. Araba boş geçiyor 'ben arabayı teslim etmeye gidiyorum' diyor" dedi.
"BİR DERDİN BİR SIKINTIN VAR MI DİYE KİMSE SORMUYOR"