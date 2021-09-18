Antalya'da bir işletmenin telle çevrili kamyonetle aslan safarisine yoğun tepki

Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve içinde birçok eğlence alanının bulunduğu işletme, geçen günlerde 'aslan safarisi' adıyla uygulamaya başladı. İşletme, uygulamayı sosyal medya hesabından 'Vahşi dostlarımızla tanışmak için Aslan Safari'yi ziyaret edin' başlığıyla video paylaşarak duyurdu. Videoda safari için gelenlerin etrafı telle çevrili kamyonet ile aslanların bulunduğu alanda gezdiği, ellerindeki maşa ile aslanları etle beslediği görülüyor.
Telle çevrili kamyonet içinde 20 dakika boyunca aslanların arasında gezmenin bedeli ise yetişkinler için 100 lira, 6-12 yaş arası çocuklar için 75 lira, 0-6 yaş arası çocuklar için ise ücretsiz. Hayvanseverler, yeni başlayan bu uygulamaya aslanların doğal yaşam alanlarında olmadığı ve Türkiye'de aslan parkı adı altında bir ruhsatlandırma şekli olmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Antalya Candost Derneği ise işletmenin ruhsatsız olduğunu belirterek, işletmenin incelenmesi için yetkili kurumlara müracaatta bulundu.
"5 DÖNÜM ALANDA 11 ASLAN TUTULUYOR"
Alanın açıldığını sosyal medya üzerinden gördüklerini söyleyen Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Hepimiz şaşırdık ve araştırmaya başladık. Türkiye'de 'aslan parkı' adı altında bir ruhsatlandırma şekli yok. İnsanların gittiği, ücretli girişi olan 5 dönüm alan içerisinde 1'i yavru, 11 aslan tutuluyor. Bu aslanların Balıkesir'deki üretim çiftliğinden geldiğini öğrendik. Türkiye'ye çok yabancı bir konu, bu üretim çiftliğinin de ruhsatı var mıdır; belli değil" dedi.
"AKLIMIZDA ÇOK SORU VAR"