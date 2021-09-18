Antalya'da bir işletmenin telle çevrili kamyonetle aslan safarisine yoğun tepki

Hayvanseverlerin sosyal medyadaki görüntülere tepki gösterdiğini söyleyen Yanık, "En büyük sorun ise buranın ruhsatsız olması. Burası nasıl ruhsatlandırıldı, ruhsatsızsa nasıl açılışına izin verildi? Bunları öğrenmek adına yetkili kurumlara dernek olarak başvurularımızı yaptık. Mevzuata aykırı olduğu için hayvanların doğal yaşam alanlarına götürülmesini talep ettik. Gerçekten şaşırtıcı. Balıkesir'de bir aslan üretim çiftliği olması çok enteresan. Ülkemizde yasak olan, sadece hayvanat bahçelerinde bulunabilen yaban hayvanları bunlar. Özel kişilere verilmesine, buralara bu şekilde parklar yapılmasına nasıl müsaade edildi bilmiyoruz" dedi.

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