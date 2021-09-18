Prof. Dr. Celal Şengör, sınırı aştı! Canlı yayında, bir öğrencsiini nasıl taciz ettiğini anlattı

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, dün Türkiye'nin gündemine yerleşti! Nedeni ise online bir etkinlikte söylediği sözlerdi! 20 Ağustos'ta düzenlenen Zoom toplantısına ait videoda Prof. Dr. Şengör, bir kız öğrencisini taciz ettiğini itiraf etti! "Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Baktım böyle bakıyor bana. Baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim, şimdi tamamlandı" dedi! Bu sözler, sosyal medyanın gündemine yerleşti! 66 yaşındaki ünlü profesöre "Terbiyesiz" "Bir de gülerek anlatıyorsun. Bu nasıl pişkinlik" "Bir bilim adamına yakıştı mı?" eleştirileri geldi. Tacize uğrayan öğrenci ise Saniye Güven Neumann isimli kitap çevirmeniydi. Yüksek lisans eğitimi sonrası evlenen Neunmann şimdilerde Güney Afrika'daki bir üniversitede öğretim üyesiydi.

2007'DE ÖĞRENCİSİYDİ

1977'de İstanbul'da dünyaya geldi. 2000'de İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yüksek lisans öğrencisi olarak kabul edildi. Bir süre eğitimine ara verdi. 2007'de ise Celal Şengör danışmanlığı altında yüksek lisansını bitirdi.

BİR GECEDE ZENGİN OLDU

Celal Şengör'ün dedesi Mehmet Sipahioğlu, servetiyle dikkat çekti. Hikayesi ise şöyleydi: Atatürk'e yakın isimlerden olan dönemin Şeker Fabrikaları Umum Müdürü Kazım Taşkent, Celal Şengör'ün babaannesinin kuzeniydi. Atatürk, Taşkent'e, "Almanya'dan bu fabrikaların makinelerini nakledecek bir şirket lazım. Güvenilir bir adam bulmalıyız. Çünkü bu adama kredi verip zengin edeceğiz" dedi. İşte o görev, Prof. Şengör'ün dedesine verildi. Şengör de yıllar sonra "Atatürk sayesinde bir gecede zengin olduk" demişti.