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    • Yaşam
    • 18.09.2021 01:33
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    • 18.09.2021 01:43
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    Adana'da düğünde istek parça kavga! Gelinin ağabeyi 6 kişiyi pompalı tüfekle vurdu

    Son dakika haberleri... Adana'da bir düğünde istek parça yüzünden kavga çıktı. Kavgada gelinin ağabeyi 2'si kadın 6 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı. Olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtığı sırada polis tarafından yakalandı. İşte detaylar...

    Düğünde istek parça kavgası!

    Adana'da bir düğünde istek parça yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.



    Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içeresinde yapılan düğünde gelinin ağabeyi olan Ş.M. (23), erkek tarafı ile istek parça yüzünden tartışmaya başladı.

    POMPALIYLA ATEŞ AÇTI
    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gelinin ağabeyi Ş.M. hedef gözetmeden pompalı tüfekle etrafa defalarca ateş açıp taksiye binip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    6 YARALI
    Pompalı tüfekten çıkan saçmalar neticesinde 2'si kadın 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



    "TAKSİYLE KAÇTIĞI SIRADA KISKIVRAK YAKALANDI"
    Olay gerçekleştiren Ş.M., arkadaşına ait bir taksi ile kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşların polise şüphelinin kaçtığı taksinin plakasını verdi. Şüphelinin fazla uzaklaşamayacağı ön gören polis ekipleri ana halterlerde aracı araştırmaya başladı. Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı üzerinde Ş.M. kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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