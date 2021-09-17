Adana'da bir düğünde istek parça yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.





Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içeresinde yapılan düğünde gelinin ağabeyi olan Ş.M. (23), erkek tarafı ile istek parça yüzünden tartışmaya başladı.