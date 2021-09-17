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    • Yaşam
    • 17.09.2021 23:37
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    • 17.09.2021 23:37
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    Kuaför Erkan Yıldırım: Hadımköy’de açık havada hizmet vereceğiz

    Esse Kuaför, şube sayısını artırmaya devam ediyor. Erkan Yıldırım, salonun yeni şubesinin yakında Hadımköy’de hizmete gireceğini açıkladı: Yeni salonumuzda 250 metrekarelik bir alanı üstü açık şekilde tasarladık. Misafirlerimiz zeytin ağaçlarının altında, tamamen açık havada pandemi kurallarına uygun şekilde hizmet alabilecek.

    Kuaför Erkan Yıldırım: Hadımköy’de açık havada hizmet vereceğiz

    Esse Kuaför'ün sahibi kuaför Erkan Yıldırım, Türkiye'deki şubelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

    Hadımköy'de konumlandırılan yeni salon, çok yakında hizmete girecek: "Esse Kuaför olarak aslında yurtdışına açılma hedefimiz vardı. Dubai ve Almanya'da şube açacaktık. Ancak pandemi nedeniyle planlarımızı ertelemek zorunda kaldık. Şimdi yurtiçinde şubeleşmeye devam ediyoruz. Son olarak Hadımköy-Alkent bölgesinde 650 metrekarelik bir salon kurduk. Şube sayımızı artırmaya önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz."

    ZEYTİN AĞAÇLARININ ALTINDA SAÇ YAPTIRACAKLAR
    Hadımköy'deki yeni şubeyi pandemi kurallarına uygun şekilde dekore ettiklerini belirten Erkan Yıldırım, sağlık endişesiyle kapalı mekanlardan uzak duranlar için üstü açık bir alan oluşturduklarını da açıkladı: "Yeni salonu tamamen pandemi şartlarına uygun şekilde tasarladık. 250 metrekarelik bir alanı, üstü açılır kapanır olarak planladık. 12-13 tezgahın bulunacağı bu alanda misafirlerimiz zeytin ağaçlarının altında, tamamen açık havada hizmet alabilecek. Koltuklar arasındaki mesafeden havalandırmaya kadar tüm detayları Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen şartlara göre ayarladık. Hatta bu yeni şubemizi 'Covid salonu' olarak tanımlamamız bile mümkün."

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