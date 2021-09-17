İstanbul'da sinek kabusu! Önce sivrisinek şimdi de baldırsokan! Tehlike saçıyor...

Uzmanlara göre sineklerin İstanbul'da son dönemde bu kadar hızlı çoğalmasının bir numaralı nedeni iklim krizi. Yüksek sıcaklıklar ile sık sık yaşamaya başladığımız yoğun yaz yağışlarının oluşturduğu ortam, sineklerin çoğalması için çok verimli bir zemin oluşturuyor.
Konuyla ilgili olarak İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, "Sıcaklığın arttığı, arada yağmurların da yağdığı dönemlerin ardından çevremizde bolca böcek görmemiz hiç şaşırtıcı değil. Son yıllarda yazın yaşadığımız yağmurlu dönemler ve ardından gelen sıcak dönemler tam da böceklerin ve dolayısıyla sineklerin çoğalabileceği bir yaşam ortamı sunuyor" dedi.
Dikmen, "Eğer iklim değişimi yüzünden kış veya sonbahar mevsimi kaybolursa ya da ılık geçerse sinekler de kalıcı olacaktır" diye de uyardı.
YENİ BELA BALDIRSOKAN SİNEĞİ
Bir süredir karasinek ve sivrisineklerle mücadele eden İstanbulluların başının yeni belası ise 'stomoxys' yani baldırsokan sineği. Çöpten beslenen sıradan karasineklerden farklı olarak insanın derisine yapışıp kan emen bu tür, çeşitli mikropları taşıma ve bulaştırma özelliğine de sahip; dolayısıyla oldukça tehlikeli.
Üstelik doktorlar, son dönemde sinek ısırıklarının neden olduğu kaşıntı, kabarma ve yoğun kızarıklık gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısında da önemli artış olduğunu belirterek dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuyor.
Hürriyet'in haberine göre bu vakalarla ilgili olarak Dr. Fatih Dikmen ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve deri ve zührevi hastalıklar uzmanı Doç. Dr. Zekai Kutlubay önemli açıklamalarda bulundu.
İSTANBUL'UN YOĞUN NÜFUSU SİNEKLERİN SAYISINI ARTIRIYOR
Sinek kelimesinin doğada neredeyse 100 bin farklı türden oluşan bir canlı grubunu ifade ettiğini söyleyen Dikmen, bu türlerin arasında bostan sinekleri, sirke sinekleri, meyve sinekleri, at sinekleri, sivrisinek ve Karasinekler gibi bildik gruplar olduğunun altını çizdi.
Dikmen, "Özellikle karasinek ve sivrisinekler insanla en çok ilişki halindeki böcekler" diye de uyardı ve ekledi: "Beslenebilecek çok fazla insan olduğunda sivrisinekler ve karasinekler rahatlıkla kan emerek yaşamlarını devam ettirebilir. Bir başka deyişle, sivrisineklerin ve karasineklerin sayılarını artıran diğer bir faktör de insan faaliyeti. İstanbul'un yoğun nüfusu ne yazık ki sineklerin çoğalmalarına etki ediyor."