CHP'li İBB hizmette sınıfta kaldı! Mega kenti sivrisinekler bastı...





İLAÇLAR ÇARESİZ

Doç. Dr. Polat, belediyenin şu anda yaptığı ilaçlamanın yetişkin sineklere fayda etmediğini söyledi. Şöyle devam etti: Sivrisineklerin popülasyonunda bu yıl patlama oldu. Bu da ilaçlamanın zamanında yapılmadığını gösteriyor. Eğer ilaçlama nisan-mayıs ayında yapılmış olsaydı, bu olmayacaktı. Aynı zamanda sivrisineklerle mücadele bu kadar zorlaşmayacaktı...