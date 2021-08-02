CHP'li İBB hizmette sınıfta kaldı! Mega kenti sivrisinekler bastı...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hizmette yine sınıfta kaldı! Yaz aylarının gelmesiyle mega kentin pek çok ilçesini sivrisinekler bastı! Yetersiz ilaçlama nedeniyle hızla yayılan sinekler yüzünden vatandaş isyan bayrağını açtı. Özellikle çocukların vücudunda yaralar oluştuğunu söyleyerek yetkilileri göreve çağırdı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdal Polat da belediyenin sivrisineklere karşı zamanında ilaçlama yapmadığını açıkladı.
"Yetkililer İlkbaharda sivrisinek larvalarıyla düzgün mücadele etmedi. Sivrisinek larvalarıyla yeterli mücadele edilseydi, erişkin sinekler insanları bu kadar rahatsız etmeyecekti. Yetkililer ilkbaharda sivrisinek larvalarıyla mücadelesini yeterince yapmadığından dolayı şu an erişkin sinekler oldukça fazla" ifadesini kullandı.
İLAÇLAR ÇARESİZ
Doç. Dr. Polat, belediyenin şu anda yaptığı ilaçlamanın yetişkin sineklere fayda etmediğini söyledi. Şöyle devam etti: Sivrisineklerin popülasyonunda bu yıl patlama oldu. Bu da ilaçlamanın zamanında yapılmadığını gösteriyor. Eğer ilaçlama nisan-mayıs ayında yapılmış olsaydı, bu olmayacaktı. Aynı zamanda sivrisineklerle mücadele bu kadar zorlaşmayacaktı...
Uzmanlar, sineklerin Batı Nil, sarıhumma, dang humması ve Zika virüsü taşıyabileceğini söyledi.
EVİMİZDE OTURAMIYORUZ
50 senedir Avcılar'da yaşayan Selma Tunay, sinekler yüzünden bütün gece uyuyamadıklarını söyledi. "Sivrisineklere çare bulamıyoruz. Bir de sivrisineklerin ısırdıkları yerde yara oluyor ve geçmiyor. Özellikle bacaklarımı ısırıyor. Bu sene hiç rahat edemedim. Gündüz aptal gibi oluyoruz sivrisineklerin derdinden" dedi.