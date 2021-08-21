Ölümcül Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'u mesken tuttu! İBB uyarıları dikkate almayınca...

Uzak Doğu orijinli Asya kaplan sivrisineği, uluslararası taşımacılık ve ticari faaliyetler sırasında önce İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan'a taşındı. Küresel iklim değişikliğine bağlı yağış ve nem dengesinin iyice bozulmasıyla özellikle son beş yıllık dönemde Marmara kıyıları, Trakya ve Gürcistan kıyılarından Giresun'a uzanan sahil şeridinde de görülen öldürücü Asya kaplan sivrisineği, son iki yıldır İstanbul'un sulak yerlerinde çoğalmaya başladı. Geçtiğimiz yaz dönemine kadar kentin sulak ve yeşil alanlarını mesken tutan öldürücü Asya kaplan sivrisineğinin, artık megakentin yerleşik sinek türü haline geldiği ve önümüzdeki dönemde ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

ÖLÜMCÜL ALERJİK REAKSİYON ŞİKÂYETİ

Milliyet'in aktardığına göre Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, yaptığı açıklamada, Asya kaplan sivrisineği sorununun ciddiye alınması gerektiğini vurgularken şunları söyledi: