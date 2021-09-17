Ömerli Barajı nerede, hangi ile nereye bağlı? MasterChef Türkiye’nin çekildiği Ömerli Barajı’na nasıl gidilir?

"HES'LER SUYU TÜKETMİYOR"

Son dönemdeki sel felaketinin HES'lerle bir alakasının bulunup bulunmadığına ilişkin soru üzerine Ağıralioğlu, bunun HES'lerle alakası olmadığını, 1998'de Bartın'daki yağışta 3 günde toplam 201 kilogram/metrekare, bu yılki Bartın yağışında ise 1 günde 303 kilogram/metrekare yağış düştüğünü bildirdi.

Ağıralioğlu, söz konusu dönemde Bartın'daki yağışın şiddetinin fazla olduğunu, yapılan köprülerde hatalar bulunduğunu, köprü ayaklarının belli bir açıklıkta, köprü yüksekliğinin yeterli olması gerektiğini belirterek, "Çünkü bu köprülerin altından her zaman su geçmiyor. Bazen kütükler, ağaçlar, büyük taş blokları da geçiyor." dedi.

Dünyada yenilenebilir enerjide en önemli kaynaklardan birinin su, güneş ve rüzgar olduğunu, iyi bir denetim yaparak, işletmesini iyi takip ederek HES'lerin çalıştırılabileceğini ifade eden Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"HES'ler suyu tüketmiyor. HES için alınan suyu yeniden oraya bırakıyorsunuz, hiçbir kirlilik olmadan bir değirmenin çarkından geçirilmiş gibi çarktan geçiriyorsunuz ve sistem devam ediyor. Belki bilinmediği için, belki de abartılmak için yapılan şeyler... Bir ara barajlara da karşı çıktılar, Batılılar da buna teşvikler verdi ama Batılılar 1970'e kadar bütün su kaynaklarını geliştirmişler, HES'ler yapmışlar sonra 'Siz yapmayın' diyorlar. Biz yarı kurak bölgeyiz, yapmak zorundayız. Eğer biz İstanbul'da suyu biriktirmezsek, baraj yapmazsak sonra ne yapabiliriz? Barajlarla ilgili gerçekler ortaya çıktı, eskisi kadar tepki yok ama HES'lere hala bilerek veya bilmeyerek tepki var. Barajlarda balıkçılık, su sporları, taşımacılık, güneş enerjisi panelleri bile koyabilirsiniz."

Barajlardaki buharlaşmanın önlenmesi için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini aktaran Ağıralioğlu, barajların selden dolayı kum ve çakılla dolabildiğini, çıplak topraklarda bitkilendirme ile ağaçlandırmanın artırılması gerektiğini söyledi.

Şehirleşmenin suyun yeraltına sızmasını önlediğine işaret eden Ağıralioğlu, son afette dere yataklarına yapılar yapmanın en büyük etken olduğunu, köprülerin yapımında ve şehirleşmede hatalar bulunduğunu kaydetti.