Ömerli Barajı nerede, hangi ile nereye bağlı? MasterChef Türkiye'nin çekildiği Ömerli Barajı'na nasıl gidilir? Soruları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Masterchef programının yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz büyük bir merakla izlendi. Fragmanda MasterChef 70. bölümün Ömerli Barajı'nda çekildiği görüldü. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar tarafından Ömerli Barajı hakkında bilgileri araştırmaya başladı.
ÖMERLİ BARAJI NEREDE, NEREYE BAĞLI?
İstanbul'da yer alan Ömerli Barajı, Riva Deresi üzerinde bulunuyor. 1968-1973 yılları arasında içme suyu temini amacı ile inşa edilmiştir. 220 milyon metreküplük su kapasitesi ile İstanbul'un en büyük su kaynaklarından biridir.
Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 2.198.000 m³, akarsu yatağından yüksekliği 52,00 m, normal su kotunda göl hacmi 386,50 hm³, normal su kotunda göl alanı 23,10 km²'dir. Yılda 180 hm³ içme-kullanma suyu sağlamaktadır.
Barajın yakınlarında Esenceli Köyü yer alıyor.
ÖMERLİ BARAJI DOLULUK ORANI NE KADAR?
İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'un su ihtiyacının %40'ını karşılayan Ömerli Barajı'nın doluluk oranı %83,02'dir.