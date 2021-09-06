Sivrisinek tehlikesi sürüyor! 3 büyük risk var: Bu belirtilere dikkat

Sivrisineklerle bulaşan Batı Nil virüsü, sarıhumma ve dang ateşine dikkati çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, "Havaların hala mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyretmesi nedeniyle sivrisineklerin hastalık bulaştırma riski devam ediyor. Bazı bilim adamları tarafından Büyük İskender'in ölüm nedeni olarak görülen Batı Nil virüsü almış yaklaşık her 5 kişiden 1'inde ateşle beraber ishal, kusma, eklem ağrıları, baş ağrısı, vücut ağrıları veya döküntü gibi diğer belirtiler gelişebilir" dedi.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, dünyada her yıl yaklaşık 700 milyon insanın sivrisinek kaynaklı hastalıklara yakalandığını ve yüz binlercesinin bu hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiğine dikkati çekerek uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Yaprak, sivrisinek kaynaklı hastalıkların yaygın türleri arasında sıtma, dang, Batı Nil virüsü, chikungunya, sarıhumma ve Zika bulunduğunu belirterek, "Yapılan araştırmalarda Türkiye'de 7 cinse ait toplam 62'den fazla sivrisinek türünün olduğu saptandı. Bu türlerin arasında başlıca Aedes, Anopheles, Culex tipi bulunur. Aedes aegypti sarıhumma sivrisineği olarak bilinirken Aedes albopictus Asya kaplan sivrisineği olarak adlandırılır. Farklı sivrisinek türleri farklı ateşli hastalık etkenlerini taşır. Aedes cinsine ait 2 sivrisinek türü son yıllarda ülkemizde de görülmeye başladı. Güneydoğu Asya'nın tropikal ve subtropikal bölgelerine özgü bir tür olan Asya Kaplan Sivrisineği ve Afrika ile Güney Amerika'ya özgü bir tür olan sarıhumma sivrisineği son zamanlarda ülkemizde de popülasyonu oldukça artan türlerdir. Bu sivrisineklere ait larvalar özellikle kullanılıp atılmış araba lastikleri, ağaç oyuntuları ve günlerce değiştirilmeyen ağzı açık su saklama kapları gibi yapay kaplarda üreme gösterir" diye konuştu.
BEŞ KİŞİDEN BİRİ HASTALIĞI AĞIR GEÇİRİYOR
Bazı bilim adamları tarafından Büyük İskender'in ölüm nedeni olarak gösterilen ve sivrisineklerle bulaşan Batı Nil virüsünün son yıllarda arttığını belirten Prof. Dr. Yaprak, şu bilgileri verdi: "Batı Nil virüsü özellikle göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunan ülkelerde sık görülüyor. Hastalık mevsimsel özellik gösterdiğinden çoğunlukla yaz boyunca ve sonbaharın ilk dönemlerinde ortaya çıkıyor. Ülkemizin de bu kuşakta yer alması, üstelik havaların hala mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyretmesi nedeniyle sivrisineklerin de hastalık bulaştırma riski sürüyor. Yapılan çalışmalar Batı Nil virüsü ile enfekte olan kişilerin yaklaşık yüzde 80'inin hafif ateşle seyrederek iyileştiğini gösteriyor. Virüsü almış yaklaşık her 5 kişiden 1'inde ateşle beraber ishal, kusma, eklem ağrıları, baş ağrısı, vücut ağrıları veya döküntü gibi diğer belirtiler gelişebilir. Çoğu kişi bu tip Batı Nil ateşi hastalığından tamamen kurtulur ancak yorgunluk ve halsizlik haftalar veya aylarca devam edebilir. Az sayıda kişide şiddetli belirtiler olabilir. Virüs bulaşmış kişilerin yüzde 1'inden azında ensefalit (beyin iltihabı) veya menenjit (beyin ve omurilik zarı iltihabı) gibi ciddi bir nörolojik hastalık gelişir ve nörolojik tablo meydana gelen hastaların yüzde 10'u hayatını kaybeder. Hatta bazı bilim adamları Büyük İskender'in de bu hastalık yüzünden öldüğünü iddia ediyor."